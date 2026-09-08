Hoy te presentamos las mejores ideas para decorar tus lápices de colores con Olaf de Frozen, uno de los personajes que se ha ganado los corazones de millones de niños y niñas en todo el mundo.

Decorar y marcar las cajas de colores de tus hijos no solo evita que los lápices se pierdan o se confundan en el salón de clases, sino que transforma un útil escolar ordinario en un objeto de fantasía que estimulará su imaginación.

Ventaneando | Programa completo 8 de septiembre de 2026

5 ideas para decorar colores de Olaf de Frozen

Efecto fiebre congelada

Pinta el extremo superior de cada lápiz de madera con una capa delgada de pegamento blanco o barniz transparente. Antes de que se seque, espolvorea diamantina fina de color plata u holográfica. Al sacudir el exceso, se creará un hermoso efecto de degradado brillante que simula la escarcha y los destellos congelados.

Toppers de copos de nieve

Puedes crear hermosos protectores superiores utilizando foami diamantado en tonos azul cielo, blanco y plateado. Utiliza un perforador con forma de copo de nieve o calca una silueta sencilla. Al reverso de cada copo, pega una pequeña tira de foami liso enrollada en forma de anillo.

Ideas de Olaf de Frozen para decorar tus lapices de colores|Pinterest

Lápices de Olaf

Forra el lápiz de color blanco liso por completo. En el extremo superior, pega dos pequeños pompones de algodón blanco juntos para el cuerpo de Olaf. Añade un par de ojos móviles de plástico y esculpe una nariz con foami moldeable.

Más ideas para decorar tus colores de Frozen

Estilo Anna de Arendelle

Forra el cuerpo de los lápices dividiendo el espacio en tres secciones con cinta washi tape: la base en color azul rey, el centro negro mate y el extremo rosa magenta. Con un marcador de gel dorado, puedes trazar pequeños puntos en la sección negra para simular los bordados florales de su traje.

Las mejores ideas para decorar tus lápices con Olaf|Pinterest

Cintas decorativas con el paisaje del bosque encantado

Utiliza tiras de papel adhesivo o cintas washi tape impresas con siluetas de árboles y hojas caídas en tonos morado pastel, lavanda y azul aqua, emulando la estética de la segunda entrega de la saga.

