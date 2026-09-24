Qué poner en la ofrenda de Día de Muertos
Descubre la lista definitiva de los elementos esenciales que debes poner en tu ofrenda y el hermoso simbolismo que esconde el Día de Muertos en México
La celebración de Día de Muertos es una de las festividades más hermosas, profundas y simbólicas en la cultura mexicana. Conoce cuáles son los elementos que debes poner en la ofrenda de este 2026.
Cada año, los hogares abren sus puertas para recibir espiritualmente a los seres queridos que ya han partido, creando un puente místico a través del altar de muertos.
Montar esta estructura no es un simple acto decorativo; se trata de un ritual sagrado donde cada elmento colocado posee una función específica.
El Otro Lado de los Realities: Irvin Villatoro cuenta su experiencia dentro de Exatlón México
¿Qué poner en la ofrenda de Día de Muertos?
Elementos sagrados de guía y purificación
- El agua se coloca en un vaso de vidrio transparente para mitigar la sed de las almas después de su largo recorrido desde el Mictlán.
- La sal es el elemento de purificación por excelencia; sirve para que el cuerpo del difunto no se corrompa en su traslado de ida y vuelta.
- La flama de las velas representa la luz, la fe y la esperanza. Su destello es la guía indispensable que ilumina el camino para que las almas no se pierdan.
Banquetes de bienvenida
- El pan de muerto representa el ciclo de la vida y la muerte por su forma circular, mientras que la protuberancia al centro simboliza el cráneo y las canillas laterales representan los huesos y las lágrimas derramadas.
- Se preparan los platillos favoritos de los difuntos junto con sus bebidas predilectas para que disfruten la esencia de los alimentos.
- Las calaveritas son una alusión directa a la muerte siempre presente: tradicionalmente son de azúcar o chocolate y lleva el nombre del difunto.
Aromas y caminos florales
- La flor de cempasúchil por su color amarillo encendido evoca al sol y se deshoja para trazar un camino aromático desde la entrada de la casa hasta el altar.
- El copal o incienso se utiliza para limpiar el lugar de los malos espíritus y purificar el ambiente, permitiendo que el alma entre a la casa sin peligro.
- El papel picado aporta los colores de la festividad y representa el viento; su movimiento anuncia la presencia de los espíritus en el altar.