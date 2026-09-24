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Qué poner en la ofrenda de Día de Muertos

Descubre la lista definitiva de los elementos esenciales que debes poner en tu ofrenda y el hermoso simbolismo que esconde el Día de Muertos en México

Qué poner en la ofrenda de Día de Muertos
Qué poner en la ofrenda de Día de Muertos|Gemini IA

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

La celebración de Día de Muertos es una de las festividades más hermosas, profundas y simbólicas en la cultura mexicana. Conoce cuáles son los elementos que debes poner en la ofrenda de este 2026.

Cada año, los hogares abren sus puertas para recibir espiritualmente a los seres queridos que ya han partido, creando un puente místico a través del altar de muertos.

Montar esta estructura no es un simple acto decorativo; se trata de un ritual sagrado donde cada elmento colocado posee una función específica.

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¿Qué poner en la ofrenda de Día de Muertos?

Elementos sagrados de guía y purificación

  1. El agua se coloca en un vaso de vidrio transparente para mitigar la sed de las almas después de su largo recorrido desde el Mictlán.
  2. La sal es el elemento de purificación por excelencia; sirve para que el cuerpo del difunto no se corrompa en su traslado de ida y vuelta.
  3. La flama de las velas representa la luz, la fe y la esperanza. Su destello es la guía indispensable que ilumina el camino para que las almas no se pierdan.
Esto es todo lo que debes de poner en la ofrenda de Día de Muertos
Esto es todo lo que debes de poner en la ofrenda de Día de Muertos|Pinterest

Banquetes de bienvenida

  1. El pan de muerto representa el ciclo de la vida y la muerte por su forma circular, mientras que la protuberancia al centro simboliza el cráneo y las canillas laterales representan los huesos y las lágrimas derramadas.
  2. Se preparan los platillos favoritos de los difuntos junto con sus bebidas predilectas para que disfruten la esencia de los alimentos.
  3. Las calaveritas son una alusión directa a la muerte siempre presente: tradicionalmente son de azúcar o chocolate y lleva el nombre del difunto.
Esto es todo lo que debes poner en la ofrenda de Día de Muertos
Esto es todo lo que debes poner en la ofrenda de Día de Muertos|Pinterest

Aromas y caminos florales

  1. La flor de cempasúchil por su color amarillo encendido evoca al sol y se deshoja para trazar un camino aromático desde la entrada de la casa hasta el altar.
  2. El copal o incienso se utiliza para limpiar el lugar de los malos espíritus y purificar el ambiente, permitiendo que el alma entre a la casa sin peligro.
  3. El papel picado aporta los colores de la festividad y representa el viento; su movimiento anuncia la presencia de los espíritus en el altar.

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