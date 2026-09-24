Poner un vaso de agua debajo de la cama: para qué sirve y quiénes lo recomiendan

Lo más probable es que alguna vez hayas escuchado sobre los beneficios que puede traer para el poner un vaso de agua debajo de la cama, pues es el agua es uno de los elementos más usados en todo tipo de rituales, pues esta representa principalmente la purificación, la vida, la renovación y el origen de la existencia.

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¿Para qué sirve poner un vaso de agua debajo de la cama?

Hay algunas cosas que solamente puede limpiar el agua simple, o al menos dentro de algunas culturas y costumbres esotéricas ha trascendido que si buscas purificar así como limpiar las energías, culpas, suciedad espiritual e incluso la mala suerte, podrías usar algo tan simple y fuerte como un vaso y agua.

¿Cómo se hace el ritual del vaso con agua debajo de la cama?

Este ritual es uno de los más simples pero con un gran impacto que vale la pena poner en práctica de vez en cuando, pues además de breve, puede ser indispensable y se hace con objetos básicos.



Elige un vaso: Usa un vaso de vidrio transparente.

Llena con agua: Pon agua potable (agua simple) a tres cuartos de su llenado. Algunas variantes añaden una pizca de sal gruesa para potenciar la limpieza contra envidias.

Colócalo en un punto estratégico: Ya listo, ubícalo debajo de la cama, preferentemente a la altura de la cabeza o del torso donde no le de la luz y déjalo toda la noche para que actúe mientras duermes y deséchalo por la mañana.

Muchas tradiciones recomiendan sostener el vaso con la mano izquierda al vaciarlo y nunca beber esa agua. Limpia bien el vaso antes de volver a usarlo.

¿Qué significa poner un vaso con agua debajo de la cama y quiénes lo recomiendan?

Además de los cambios positivos que puede traer para ti de manera energética, este simple pero potente ritual simboliza el vientre materno y el punto de partida de la vida pues el salir del agua es nacer de nuevo.

También representa la capacidad de adaptarse, sanar el estado anímico y dejar ir lo que ya no está en nuestro camino, siendo un regalo vital para agradecer a la naturaleza o saciar la sed de las ánimas en tradiciones ancestrales, tales como la visión del Feng Shui y demás creencias esotéricas.