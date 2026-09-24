Con la llegada del otoño de 2026 te decimos cuál es el mejor ritual con calabazas para que atraigas la buena fortuna a tu vida y cómo vas a poder transformar tu energía en una de absoluta abundancia.

En el esoterismo y la magia natural, esta estación representa el momento de cosechar lo sembrado y preparar la energía del hogar para la prosperidad. La calabaza, con su vibrante color naranja asociado al chakra sacro y al sol, es el símbolo definitivo de la fertilidad, la protección y el éxito financiero.

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El ritual con calabazas para atraer buena fortuna en otoño 2026

Realizar un ritual con elementos de la naturaleza te permite canalizar la energía de la Tierra durante los meses más mágicos del año para limpiar tu entorno y abrir caminos económicos estancados.

Al intencionar este fruto sagrado e integrarlo en un rincón estratégico de tu casa, logras sintonizar la vibración de tu hogar con la frecuencia del dinero y la estabilidad.

El mejor ritual con calabazas para atraer la abundancia durante octubre 2026|sofia

Los elementos necesarios para el ritual de la cosecha

Para activar este poderoso campo magnético de atracción en tu sala o entrada principal, necesitarás reunir los siguientes ingredientes naturales antes de comenzar tu sesión de manifestación:

Una calabaza mediana, de preferencia completamente naranja, sana y con su tallo intacto. Siete monedas vigentes. Miel de abeja pura y canela en polvo, como imanes para endulzar caminos y atraer el dinero.

El paso a paso para activar la abundancia en tu hogar:

Limpia y purifica el fruto

Pasa un poco de humo de incienso de sándalo o mirra alrededor de la calabaza para eliminar cualquier energía estancada antes de consagrarla.

Unta y endulza la superficie

Aplica una capa delgada de miel de abeja sobre la calabaza con tus manos, visualizando la estabilidad que deseas recibir.

Los mejores rituales de calabazas para atraer abundancia y prosperidad|Pintrest IA

Crea el círculo de la fortuna

Coloca la calabaza en un plato blanco y rodéala con las siete monedas formando un círculo perfecto a su alrededor.

Decreto y ubicación estratégica

Enciende una vela amarilla o dorada al lado del arreglo y repite con fe una frase de manifestación. Deja el arreglo cerca de la puerta principal durante toda la temporada.

