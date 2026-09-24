La alternativa al eyeliner que transforma la mirada después de los 60

Con el paso de los años, la mirada puede cambiar y el maquillaje se convierte en un gran aliado para realzarla de forma natural. Aunque el eyeliner es uno de los productos más utilizados para definir los ojos, existen alternativas más suaves que pueden aportar un resultado favorecedor.

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Una de ellas es la sombra marrón aplicada a ras de las pestañas, un recurso sencillo que permite intensificar la mirada sin endurecer las facciones. Además, su acabado más difuminado puede ayudar a conseguir un efecto visual más abierto y natural.

¿Cómo maquillar pieles maduras?

Para maquillar pieles maduras, es recomendable preparar previamente el rostro con hidratación para conseguir un acabado más uniforme. Conviene elegir bases ligeras y aplicar poca cantidad, evitando sobrecargar la piel. Los productos cremosos pueden integrarse mejor y aportar un resultado natural. En los ojos, las sombras suaves y los tonos neutros ayudan a definir la mirada sin endurecerla. Por último, utiliza el corrector de manera puntual y difumina bien cada producto para evitar que se acumule en las líneas de expresión.

¿Cómo abrir la mirada después de los 60 sin usar eyeliner?

Una alternativa sencilla al eyelinear para abrir la miada después de los 60 es utilizar una sombra marrón al ras de las pestañas. Este recurso permite definir los ojos de manera más suave y conseguir un acabado menos marcado que un delineado tradicional.

Para aplicarla, puedes utilizar una brocha pequeña y plana, tomando una cantidad moderada de sombra marrón. Extiéndela cuidadosamente junto a la línea superior de las pestañas, concentrando el producto en la raíz para crear mayor definición sin dibujar una línea demasiado gruesa. Después, difumina ligeramente el color para suavizar los bordes y conseguir un efecto más natural.

La clave está en evitar trazos muy intensos o gruesos, especialmente en el extremo del ojo. Un acabado sutil permite enmarcar la mirada sin endurecer las facciones. Además, puedes combinar la sombra con tonos neutros en el párpado y una capa de máscara de pestañas para completar el maquillaje y aportar mayor apertura visual a los ojos.