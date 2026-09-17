Uñas ‘Clean Look': 5 ideas elegantes y naturales
La tendencia del Clean Look se luce incluso en las uñas, así que hoy te presentamos algunos de los acabados y diseños que te pueden ayudar a lucir manos bellas
La tendencia del Clean Girl Aesthetic sigue dominando el mundo de la belleza, y su versión para las manos, las uñas clean look se ha convertido en el máximo referente de sofisticación.
A diferencia de los diseños cargados o los colores estridentes de temporadas pasadas, este estilo apuesta por la máxima sencillez, priorizando un aspecto de manos impecables, saludables y sumamente cuidadas.
La clave de esta manicura no es esconder la uña, sino embellecer su base natural mediante tonos translúcidos, acabados hiperbrillantes y longitudes cómodas que estilizan los dedos al instante.
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5 ideas elegantes de uñas clean look naturales
- Efecto jabón o soap nails
Consiste en aplicar una base rosa pálido o beige casi invisible, coronada con una capa doble de top coat de alto brillo que imita la textura de una burbuja de jabón limpia.
- Manicura milki o Milky nails
Utiliza un esmalte blanco lechoso con una cobertura ligera que deja ver sutilmente el fondo de la uña sin llegar a ser opaco.
Es una alternativa moderna y suave al blanco tiza tradicional, ideal para resaltar discretamente el bronceado de la piel.
- Estilo tus uñas pero mejor con esmaltes BB Cream
Se emplean esmaltes de tratamiento con sutiles pigmentos nude o melocotón que neutralizan las manchas amarillas o imperfecciones de la queratina.
El resultado es un camuflaje perfecto y minimalista que simula una uña desnuda completamente sana y uniforme.
- Micro-francesa minimalista
Una reinvención de la manicura francesa clásica donde la línea blanca de la punta se reduce a un trazo ultra fino del grosor de un hilo.
Enmarca la estructura de la uña de manera delicada y arquitectónica sin endurecer las facciones de las manos.
- Acabado glaseado sutil o chrome bare
Sobre una base nude translúcida se aplica un toque ligero de polvo de hadas o efecto cromo, difuminándolo al máximo para evitar un acabado metálico tosco.
Captura la luz del sol con un destello perlado muy fino, evocando elegancia pura sin necesidad de añadir pedrería o arte complejo.