Quirón retrógrado en Aries: el reto que deberá superar cada signo entre septiembre 2026 y abril 2027

Quirón retrógrado atraviesa una etapa de revisión profunda que pone el foco en heridas emocionales, inseguridades y experiencias del pasado que todavía necesitan ser comprendidas. Este tránsito comenzó el 3 de agosto de 2026 en Tauro y durante este período recorrerá nuevamente Aries, donde permanecerá hasta enero de 2027 antes de continuar su recorrido hacia la casa taurina y finalizar la retrogradación en abril de 2027.

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En astrología, Quirón es un asteroide conocido como el "sanador herido" porque simboliza aquellas experiencias que pueden generar una vulnerabilidad persistente. Pero también tienen potencial para convertirse en una fuente de aprendizaje. Al encontrarse retrógrado en Aries, la atención se dirige especialmente hacia la identidad, la autonomía y la capacidad de defender las propias necesidades.

¿Cuál es el reto que deberá superar cada signo con Quirón retrógrado en Aries durante los últimos meses de 2026?

Aries: el desafío será dejar de medir tu valor personal únicamente por tus logros o por tu capacidad para demostrar fortaleza. Este tránsito puede llevarte a reconocer antiguas inseguridades relacionadas con tu identidad y a construir una confianza que no dependa de la aprobación de los demás.

el desafío será dejar de medir tu valor personal únicamente por tus logros o por tu capacidad para demostrar fortaleza. Este tránsito puede llevarte a reconocer antiguas inseguridades relacionadas con tu identidad y a construir una confianza que no dependa de la aprobación de los demás. Tauro: Quirón puede llevarte a revisar miedos vinculados con la estabilidad y con aquellas situaciones que escapan de tu control. El reto estará en aceptar determinados cambios sin interpretar cada transformación como una amenaza a la seguridad que buscas construir.

Quirón puede llevarte a revisar miedos vinculados con la estabilidad y con aquellas situaciones que escapan de tu control. El reto estará en aceptar determinados cambios sin interpretar cada transformación como una amenaza a la seguridad que buscas construir. Géminis: la retrogradación puede poner bajo la lupa experiencias en las que sentiste que tus palabras no fueron escuchadas o valoradas. El aprendizaje estará en comunicar tus necesidades con mayor claridad y dejar de modificar constantemente tu opinión para conseguir aceptación.

la retrogradación puede poner bajo la lupa experiencias en las que sentiste que tus palabras no fueron escuchadas o valoradas. El aprendizaje estará en comunicar tus necesidades con mayor claridad y dejar de modificar constantemente tu opinión para conseguir aceptación. Cáncer: el tránsito puede confrontarte con inseguridades relacionadas con tu posición dentro de grupos, amistades o proyectos colectivos. El reto será encontrar tu lugar sin sentir que necesitas demostrar permanentemente que mereces formar parte de determinado círculo.

el tránsito puede confrontarte con inseguridades relacionadas con tu posición dentro de grupos, amistades o proyectos colectivos. El reto será encontrar tu lugar sin sentir que necesitas demostrar permanentemente que mereces formar parte de determinado círculo. Leo: Quirón retrógrado puede revelar una herida relacionada con el reconocimiento y la necesidad de destacar. El desafío consistirá en separar tu autoestima de los aplausos externos y permitirte desarrollar tus capacidades incluso cuando nadie esté observando.

Quirón retrógrado puede revelar una herida relacionada con el reconocimiento y la necesidad de destacar. El desafío consistirá en separar tu autoestima de los aplausos externos y permitirte desarrollar tus capacidades incluso cuando nadie esté observando. Virgo: esta etapa puede llevarte a revisar el miedo a equivocarte y la necesidad de tener todo bajo control. El reto será aceptar que cometer errores no invalida tus capacidades y que algunos aprendizajes solamente aparecen cuando te permites actuar sin tener todas las respuestas.

esta etapa puede llevarte a revisar el miedo a equivocarte y la necesidad de tener todo bajo control. El reto será aceptar que cometer errores no invalida tus capacidades y que algunos aprendizajes solamente aparecen cuando te permites actuar sin tener todas las respuestas. Libra: al encontrarse Aries frente a tu signo, Quirón puede poner el foco en heridas relacionadas con las relaciones y la autonomía personal. El aprendizaje será encontrar un equilibrio entre compartir tu vida con otras personas y conservar el derecho a expresar tus deseos sin renunciar a ti mismo.

al encontrarse Aries frente a tu signo, Quirón puede poner el foco en heridas relacionadas con las relaciones y la autonomía personal. El aprendizaje será encontrar un equilibrio entre compartir tu vida con otras personas y conservar el derecho a expresar tus deseos sin renunciar a ti mismo. Escorpio: el tránsito puede hacer visibles tensiones relacionadas con el trabajo, las obligaciones y la manera en que administras tu energía. El reto será reconocer cuándo estás asumiendo responsabilidades que no te corresponden y establecer límites antes de llegar al agotamiento.

el tránsito puede hacer visibles tensiones relacionadas con el trabajo, las obligaciones y la manera en que administras tu energía. El reto será reconocer cuándo estás asumiendo responsabilidades que no te corresponden y establecer límites antes de llegar al agotamiento. Sagitario: Quirón retrógrado en Aries puede movilizar inseguridades relacionadas con la creatividad, el romance y la capacidad de disfrutar. El desafío será recuperar espontaneidad y permitirte hacer aquello que te entusiasma sin juzgar cada decisión desde una perspectiva excesivamente exigente.

Quirón retrógrado en Aries puede movilizar inseguridades relacionadas con la creatividad, el romance y la capacidad de disfrutar. El desafío será recuperar espontaneidad y permitirte hacer aquello que te entusiasma sin juzgar cada decisión desde una perspectiva excesivamente exigente. Capricornio: esta influencia puede llevarte a revisar viejas heridas vinculadas con la familia, el hogar y las expectativas que recibiste durante tus primeros años. El reto estará en diferenciar las metas que realmente deseas de aquellas que asumiste para cumplir con un modelo de éxito establecido por otras personas.

esta influencia puede llevarte a revisar viejas heridas vinculadas con la familia, el hogar y las expectativas que recibiste durante tus primeros años. El reto estará en diferenciar las metas que realmente deseas de aquellas que asumiste para cumplir con un modelo de éxito establecido por otras personas. Acuario: la retrogradación puede sacar a la superficie dificultades relacionadas con la comunicación y con la expresión de tus ideas. El aprendizaje será defender tus opiniones sin convertir cada diferencia en una confrontación y comprender que escuchar al otro no significa renunciar a tu propia posición.

la retrogradación puede sacar a la superficie dificultades relacionadas con la comunicación y con la expresión de tus ideas. El aprendizaje será defender tus opiniones sin convertir cada diferencia en una confrontación y comprender que escuchar al otro no significa renunciar a tu propia posición. Piscis: Quirón puede ayudarte a observar la relación que tienes con tus recursos, tus talentos y tu valor personal. El reto será dejar de subestimar aquello que sabes hacer y construir una mayor confianza en tus capacidades, especialmente cuando tengas que tomar decisiones relacionadas con seguridad material.

¿Cuál es la energía disponible de Quirón retrógrado en Aries hasta 2027?

Desde la astrología, Quirón representa una herida simbólica que no necesariamente desaparece por completo, sino que puede transformarse mediante la comprensión y la experiencia. Su movimiento retrógrado se interpreta como un período de introspección en el que determinados asuntos del pasado pueden volver a ser observados desde una perspectiva diferente.

Aries representa la identidad, la iniciativa, la independencia, el impulso de comenzar y la capacidad de defender los propios deseos. Por eso, Quirón retrógrado en este signo puede llevar a preguntarse qué experiencias afectaron la confianza personal y por qué determinadas situaciones todavía generan miedo a actuar, equivocarse o ser rechazado.

Durante septiembre de 2026 y los meses posteriores, la energía es la de una invitación a revisar viejas formas de reaccionar ante el rechazo, la crítica, el fracaso o la sensación de no ser suficiente. En lugar de considerar estas experiencias como obstáculos definitivos, la astrología las observa como oportunidades para comprender de dónde provienen determinadas inseguridades.