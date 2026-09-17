Qué hacer con el colchón viejo: 3 ideas para darle una nueva vida

Por lo general un colchón viejo termina en la basura debido a que no se le encuentra un nuevo uso. Sin embargo, te vamos a contar cómo puedes lograr reciclarlo y convertirlo en nuevo objeto.

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Los componentes del colchón como la gomaespuma y los resortes por lo que son una excelente fuente de materiales para lograr proyectos de reciclaje que son ideales para el hogar.

¿Cómo poder reciclar el colchón viejo?

Cama confortable para tus mascotas

Para quienes tienen en su casa un perro o un gato pues la gomaespuma del colchón viejo es ideal para armarles un espacio de descanso óptimo para ellos. Lo que debes hacer es cortar un bloque de la espuma de un tamaño que sea ideal para tu mascota.

El siguiente paso es revestirlo con tela resistente, suave y que puedas lavar de manera fácil, si lo deseas puedes coserla o utilizar grapas en caso de que lo armes sobre una base de madera. Así vas a tener una cama firme que los aísla del frío del suelo.

Este colchón de mascotas es ideal.|Pinterest

Almohadones para jardín o puffs de piso

Otra opción es poder realizar almohadones para tus muebles de exterior ya que puedes realizar rellenos mullidos. Lo que debes hacer es dividir el colchón en secciones cuadradas o circulares más pequeñas. Luego procura forrar cada pieza con telas impermeables o que sean aptas para el exterior en caso que lo uses en una terraza. También puedes aplicar una lona decorativa para crear cómodos asientos o puffs de piso para tu sala de estar.

Tapicería, esterillas de yoga o paneles acústicos

Por último, tenemos esta idea en la que se usa la espuma estructural de los colchones que se puede rebanar y adaptar a diversas manualidades. Lo que debes hacer es cortar una lámina delgada y alargada para luego cubrirla con tela antideslizante y transformarla en una esterilla de yoga personalizada.

Esta idea es ideal para rellenar sillas desinfladas, por otro lado, si necesitas el poder reducir el ruido de una habitación puedes usar paneles de esa espuma para insonorizar una pared de forma casera.