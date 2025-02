Estos son los signos más intensos del zodiaco

Todos y cada uno de los signos del zodiaco posee una personalidad y forma de ser diferente, por eso es que algunos son más intensos que otros, pero ¿será el tuyo uno de ellos?

Amar es un acto inherente al ser humano, pero también hay formas de amar, algunas personas son intensas y efusivas, otras pasivas y aburridas; sin embargo, en esta ocasión hablaremos de los signos que son considerados los más intensos de todo el zodiaco.

¿Cuál es el ranking de signos más intensos?

Piscis

Sin duda alguna, Piscis es el signo más intenso de todos, pues es conocido por su sensibilidad y efusividad. Este signo prefiere que le digan exagerado antes que ser frío, por ello demuestra su amor de manera desbordada, incluso si le han roto el corazón en diversas ocasiones.



Escorpio

Este es el segundo signo del zodiaco más intenso. Es muy reservado con sus emociones, pero suele abrirse con aquellas personas que han logrado robarle el corazón. Escorpio es desconfiado, pero una vez que se ganan su confianza es leal y honesto. En el amor es arrebatado, profundo e intenso.



Cáncer

A este signo le gana el romanticismo, le gusta imaginarse una vida al lado de esa persona que le hace latir el corazón a mil por hora. Cáncer es un signo emocional y está dispuesto a entregar su alma si es necesario. Este signo ama los pequeños detalles y siempre pone a esa persona especial como prioridad.



Sagitario

Sagitario es un signo poco comprometido, le encanta saltar de boca en boca. Sin embargo, cuando ama lo hace profundamente y no tiene ojos para nadie más. Cree en el amor verdadero y adora compartir su tiempo con esa persona especial, pero le teme a salir lastimado.



Libra

Este signo tiene una gran habilidad para tocar las fibras más profundas de la otra persona. Libra odia los amores superficiales y lucha sin miedo a nada. Este signo siempre está al pendiente de su pareja y hace todo lo posible con tal de verla feliz.

Géminis

Su corazón es igual que sus dos caras, está dividido en dos; un lado es intrépido y ama sin freno, pero el otro lado es bastante analítico y siempre piensa en los pros y contras. Géminis es capaz de llevar a su pareja a la gloria, pero también de ponerle los pies sobre la tierra.



Leo

Le encantan las miradas profundas, besos robados y sonrisas no pedidas. Se aloca fácilmente y ama con locura. Este signo es la pareja que todo mundo quisiera tener, es intenso al amar, pero si se da cuenta que la otra persona no siente lo mismo por él, es frío y calculador.



Capricornio

Este signo es impredecible, distante y estructurado. Capricornio aleja a los amores insensatos que no sienten empatía por los demás. Este signo suele poner mil y un barreras al principio, pero, una vez que son superadas ama sin medida. Capricornio ha sido herido muchas veces, por ello, es cauto.



Acuario

Es misterioso, distante y no le gustan las relaciones sin compromiso. El amor no es lo suyo; sin embargo, tampoco ha perdido las esperanzas de encontrar a esa persona especial, es meticuloso y suele escoger bastante bien a las personas.



Aries

Es intenso, impulsivo y le encanta vivir el momento. Este signo tiene los pantalones para darle rienda suelta a sus antojos, pero, para eso necesita encontrar a una persona que sea capaz de amar su temperamento y que no se asuste al primer hervor.



Virgo

El amor es importante para este signo, pero no es un tema que le quite el sueño. Virgo tiene sus prioridades, sueños, metas y trabaja muy duro para conseguirlas, por ello, no cualquier persona tiene la oportunidad de entrar en su vida.



Tauro

El último signo de este ranking es Tauro, pues no cree en los cuentos de hadas ni en los “vivieron felices para siempre”. Es el signo más duro de todos, pero a la vez es realista y no se anda con rodeos. Es integro a la hora de elegir a la persona que ama, pero no al demostrar sus sentimientos.