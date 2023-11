Estos son los errores que cometes al bajar de peso, según los expertos

Bajar de peso puede ser un desafío, por lo cual, es importante estar informado y escuchar los consejos de los expertos para evitar caer en trampas comunes. Pues, muchas veces cometemos errores sin siquiera darnos cuenta. Aquí te presento los errores más comunes que cometemos al intentar perder peso, según expertos estadounidenses.

1. Hacer dietas restrictivas

Uno de los errores más frecuentes es seguir dietas extremadamente restrictivas. Muchas personas creen que eliminar por completo ciertos alimentos o grupos de alimentos les ayudará a perder peso más rápido. Sin embargo, los expertos advierten que estas dietas pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Es importante seguir una alimentación equilibrada que incluya todos los grupos de alimentos en las cantidades adecuadas.

Cuidado con las dietas que pueden generar el rebote.

2. Usar productos o suplementos milagrosos

Otro error común es confiar en productos o suplementos milagrosos. La industria de la pérdida de peso está llena de promesas falsas y productos que prometen resultados rápidos y sin esfuerzo. Los expertos advierten que la mayoría de estos productos son ineficaces y pueden tener efectos secundarios negativos. En lugar de confiar en soluciones rápidas, es importante adoptar un enfoque a largo plazo que incluya cambios en la alimentación y la actividad física.

3. Obsesionarse con la báscula

Además, muchos cometemos el error de obsesionarnos con la báscula. Es cierto que el peso puede ser un indicador de nuestro progreso, pero no es el único factor a tener en cuenta. El peso fluctúa naturalmente debido a factores como la retención de líquidos o el aumento de masa muscular. En lugar de centrarnos únicamente en el número en la báscula, es importante prestar atención a cómo nos sentimos, cómo nos vemos y cómo nos está afectando nuestra salud en general.

4. Saltarse comidas o no comer bien

Otro error común es saltarse comidas o hacer dietas extremadamente bajas en calorías. Muchas personas creen que al reducir drásticamente su ingesta calórica perderán peso más rápido. Sin embargo, los expertos advierten que esto puede tener el efecto contrario. Cuando nos saltamos comidas o reducimos demasiado nuestras calorías, nuestro metabolismo se ralentiza y nuestro cuerpo entra en modo de conservación de energía, lo que dificulta la pérdida de peso.

5. Hacer poco ejercicio

Por último, muchos cometemos el error de no hacer suficiente ejercicio. La pérdida de peso no solo se trata de la alimentación, sino también de la actividad física. Los expertos recomiendan combinar una dieta saludable con al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana. Esto puede incluir caminar, correr, nadar o cualquier otra actividad que te guste. El ejercicio no solo ayuda a quemar calorías, sino que también mejora nuestra salud en general.

En resumen, bajar de peso puede ser un desafío, pero evitar estos errores comunes puede hacer que el proceso sea más efectivo y saludable. Recuerda seguir una alimentación equilibrada, evitar soluciones rápidas y milagrosas, no obsesionarte con la báscula, no saltarte comidas y hacer suficiente ejercicio. Escucha los consejos de los expertos y adopta un enfoque a largo plazo para lograr tus objetivos de pérdida de peso. ¡Ánimo y buena suerte!