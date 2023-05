La estrella supergigante Betelgeuse está por explotar y estas consecuencias sufriría la Tierra.

Los científicos se han encargado de encontrar miles de estrellas, constelaciones y planetas, lo que no solo representa un gran avance en materia de la ciencia sino en plantearse la idea de la posibilidad de vida en el espacio exterior. Algunos de ellos llaman la atención por su peculiar nombre o su ubicación, tal es el caso de la estrella Betelgeuse.

Localizada en la constelación de Orión, Betelgeuse es una estrella brillante del cielo nocturno, considerada supergigante y de color rojizo, motivos por los cuales es muy fácil de percibir durante los primeros meses del año. Betelgeuse se oscureció durante 2019 y 2020, por lo que se especuló que era su inminente final. Sin embargo esto se debió a que perdió una parte sustancial de su superficie visible y produjo una gigantesca eyección de masa superficial.

Aunque la muerte de las estrellas es un evento fácil de observar en el universo, si Betelgeuse se extingue será un evento que se verá en gran magnitud debido a su tamaño.

¿Qué pasara con la estrella supergigante Betelgeuse?

Pese a que la estrella ha recuperado su brillo después de esa notoria ausencia, científicos aseguran que Betelgeuse se encuentra en el final de su ciclo, por lo que llegado el momento, explotará y se convertirá en una supernova en aproximadamente 100.000 años. Esta será la primera vez que se visualice una supernova desde el siglo XVII, por lo que científicos ya idearon un sistema de alerta temprana cuando la estrella esté a punto de terminar con su vida.

¿La estrella Betelgeuse causará algún daño para la Tierra?

Generalmente, el estallido de una supernova presenta consecuencias para los planetas que se encuentran cerca; no obstante y debido a su gran diámetro, en el caso de la Tierra no hay posibilidad de que el estallido de Betelgeuse cause algún riesgo, aunque será perceptible un destello tan brillante como la Luna.