VIDEO: Estudiante de 13 años mata a 8 compañeros en colegio de Serbia.

Un estudiante de 13 años tomó la peor decisión de su vida, luego de abrir fuego en una escuela de Belgrado, donde terminó con la vida de ocho compañeros y un guardia de seguridad de la institución.

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Mientras, otros seis niños tuvieron que ser trasladados a un hospital por las heridas, lo mismo que una maestra de la escuela donde ocurrieron los hechos.

Las autoridades han identificado al agresor, quien fue detenido en el patio de la escuela, se trata del estudiante Kosta Kecmanovic de 13 años de edad, quien asistía al colegio Vladislav Ribnikar.

Los primeros reportes de la policía han indicado que el joven usó la pistola de su padre para poder perpetuar su ataque. El señor tenía su arma resguardada en una caja fuerte, pero el menor tenía la clave para poder abrirla.

¿Por qué el estudiante de 13 años mató a 8 compañeros?

La primera víctima del agresor fue el guardia de seguridad de la escuela, después a tres alumnos que estaban en el pasillo, luego entró a uno de los salones, donde nuevamente activó su arma.

Tiroteo en una escuela del centro de Belgrado, en Vračar. Hay 8 niños fallecidos. El pistolero es un alumno del centro. Horror pic.twitter.com/d2odjf1Jrf — Jordi Cumplido (@Cumplido) May 3, 2023

Aunque la gran mayoría de los alumnos tuvieron la oportunidad de escapar por la puerta de emergencia, el saldo fue de nueve personas asesinadas y siete más están recibiendo atención en un hospital.

Al terminar su ataque, el joven agresor llamó a la policía, aunque las autoridades ya tenían acordonada la zona y todo listo para su detención.

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A diferencia de los Estados Unidos, los tiroteos a gran escala son muy raros en Serbia, donde el último fue registrado en 2013, donde un veterano de guerra abrió fuego matando a trece personas.

La preocupación de las autoridades, es la cantidad de armas que hay en el país, luego de los años que estuvieron en guerra, por lo que han impulsado varios programas para el desarme de la población.

