Eugenio Derbez no descarta realizar serie de Carmen Salinas.

Eugenio Derbez presentó en México su nueva película El Valet, proyecto que marcó la última participación en el cine de Doña Carmen Salinas.

Eugenio Derbez nos contó todo de la última película de Carmen Salinas.

La película cuenta con las participaciones de Samara Weaving, Lunay, Max Greenfield y Marisol Nichols. Además, Carmelita Salinas interpreta a la mamá del personaje Antonio, este último encarnado por Eugenio Derbez.

Fue en la alfombra roja del estreno de la película , donde Derbez confesó sus ganas de producir una serie inspirada en la fallecida actriz mexicana.

“No es mala idea, podría ser, pero tendría que ser una bio serie basada en la verdad, bien documentada y no al vapor. Me encantaría hacerla, me gustaría hacerla, fue sugerencia de ustedes... me encantaría hacerla más porque la relación que tengo con la familia es muy buena”, dijo.

El actor de CODA: Señales del Corazón considera que esta película es el mejor trabajo de Doña Carmen en el cine.

“Esta fue la última película de Carmen Salinas, no saben qué trabajo tan hermoso... cerró su carrera y su vida con broche de oro. La cuidé como no se pueden imaginar. Ella tenía mucha curiosidad y me decía que yo era muy detallista. Creo que es el mejor trabajo de Carmen Salinas en el cine”, declaró.

Familiar recuerda a Carmen Salinas

Gustavo Briones, sobrino de Carmen Salinas, también llegó al estreno de la película El Valet para representar a la actriz. Fue en la alfombra roja, donde el familiar se mostró sumamente sensible por la partida de su tía.

“Son sentimientos encontrados, me siento muy orgulloso de estar aquí representándola a ella con todos los recuerdos que tuve de la grabación”, confesó.

Carmen Salinas falleció el pasado 9 de diciembre de 2021 a los 82 años de edad a causa de un derrame cerebral.

