Hija de Carmen Salinas revela si hay rivalidades por la herencia de la actriz.

María Eugenia Plascencia Salinas, hija de la querida y extrañada Carmen Salinas, niega que existan problemas en su familia por la herencia que dejó la primera actriz y cuya repartición quedó estipulada en un testamento que aún no ha sido leído.

Hay un testamento, pero todos los notarios tienen que checar en el Archivo General de Notarías que no haya otros testamentos. Estamos esperando ese chequeo para ver que no haya otro testamento y que mi mamá no haya hecho otro con algún notario

Pase lo que pase, María Eugenia promete que el predio donde se encuentra el estudio de grabación que su mamá heredó en vida a las hijas de Pedro Plascencia, quedará a nombre de estas, pues esa fue la voluntad de Carmen Salinas, aunque ya no pudo realizar ella misma el cambio de propietario.

Como dije... el estudio de grabación está a nombre de mi mamá, pero eso se lo vamos a dar a mis sobrinas como mi mamá quería desde un principio

Ya no se pudo hacer el cambio a nombre de ellas, pero yo lo voy a hacer. Ya está apalabrado, pero hasta que ya esté todo el papeleo bien, ya se hará el cambio

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¿Qué pasará con el estudio de grabación que dejó Carmen Salinas?

María Eugenia Plascencia Salinas revela qué pasará con el estudio que Carmen Salinas construyó con mucho amor para su hijo Pedro.

Creo que mis sobrinas ya tienen otros planes… a lo mejor ya no sigue más adelante el estudio de grabación, pero tenemos que ver cómo se va a finiquitar. Mi mamá es la mayoritaria, luego está mi cuñada, mi primo, Gustavo y yo

María Eugenia también compartió que ya liquidó al personal que trabajaba en la casa de Carmen Salinas por todos sus años de servicio, aunque siguen viviendo en la propiedad.

Estamos viendo todo lo legal, también para quedar tranquila y hacer quedar a mi mamá como una mujer que siempre fue responsable de sus cosas

A sus trabajadores ya les dimos su liquidación conforme a la ley, como debe de ser, ellos trabajaron muchos años con mi mamá

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