Eugenio Derbez recordó cuando Carmen Salinas interpretó a su mamá.

Eugenio Derbez visitó nuestro foro de Ventaneando para hablar de su nueva película El Valet y reconoció que la cinta esconde tiernos mensajes para toda la comunidad latina.

"Es una comedia con mucho corazón, con muchos mensajes para los latinos y para la clase trabajadora, es una carta de amor para toda esta gente", dijo el comediante a este programa.

Por si fuera poco, El Valet se convirtió en la última película que protagonizó Carmen Salinas antes de su fallecimiento.

"Esta fue la última película de Carmen Salinas, tristemente. Te puedo asegurar que este es su mejor trabajo en cine, es espectácular lo que hizo. Carmelita terminó y todo el staff le dio un aplauso, fue la última película que hizo. Fue hace cinco meses antes de que muriera", declaró el comediante, mientras mostró videos del detrás de cámaras de la película.

La cinta también cuenta con la participación de Samara Weaving, Lunay, Max Greenfield, Marisol Nichols y más.

El actor mexicano también confesó que no ha sido nada fácil obtener éxito en Hollywood, pues tuvo que tocar puertas y estudiar inglés hasta dominarlo.

Por si fuera poco, la película CODA: Señales del corazón también fue un parteaguas en su carrera como actor, pues lo colocó en la vista de varias personalidades de Estados Unidos.

Y es que, esta cinta dirigida por Sian Heder se ganó el Premio Oscar a Mejor Película en esta reciente entrega de estatuillas de La Academia 2022.

Te puede interesar: Chiquis Rivera revela qué ha pasado con su divorcio de Lorenzo Méndez.

¿Qué viene para Eugenio Derbez?

Por último, Eugenio Derbez confesó a Ventaneando que desea incursionar en el mundo de la dirección y contar historias más serias.

"La mejor parte de mi carrera va a ser cuando yo regrese a dirigir. Como director quiero contar otro tipo de historias, como actor me voy por el lado más comercial", dijo.

También te puede interesar: ¿Pablo Lyle tendrá problemas en su juicio tras supuesto divorcio?