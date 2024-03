Eugenio Derbez se burla del parecido de Billie Eilish con Verónica Castro

Aunque Eugenio Derbez no asistió a la más reciente entrega de los Premios Oscar, dejó en claro que siguió el evento de principio a fin. A través de sus redes sociales compartió algunas impresiones sobre el evento más importante en lo que al cine se refiere y, por supuesto, señaló el parecido de Billie Eilish con Verónica Castro.

Recordamos juntos la guerra que se dio entre Eugenio Derbez y Ventaneando [VIDEO] Así fue como el actor Eugenio Derbez recordó como comenzó la guerra creativa contra Ventaneando años atrás cuando el trabajaba con otra empresa.

Si bien el séptimo arte es el eje fundamental de los Premios Oscar, se sabe que el outfit es casi igual de importante, pues los ojos del mundo están puestos en las prendas que lucen los protagonistas de la noche. En esta ocasión, Eugenio Derbez señaló con su humor característico el parecido entre Billie Eilish y Verónica Castro, la consagrada actriz mexicana.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre Billie Eilish y Verónica Castro?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, compartió una imagen de la joven cantante y escribió al pie: “Vero Castro llegando a los #Oscars2024". Las reacciones no se hicieron esperar y las redes se inundaron de comentarios al respecto. Incluso, la conversación sobre el parecido llegó a X (antes Twitter) y se volvió tendencia.

¿Cómo se vistió Billie Eilish para los Oscar?

Acorde con Vogue, Billie Eilish vistió una falda en blanco y negro de la marca Chanel, junto con un bolso en tejido de “pata de gallo” de tamaño miniatura. Complementó su atuendo con un blazer negro y una camisa blanca clásica. Cuando la cantante estadounidense subió al escenario para interpretar ‘What Was I Made For’, hizo ligeros cambios en su vestuario destacando una corbata y una diadema en tonos rosas.

Te puede interesar: Becky G llegó a la alfombra roja y está lista para cantar en la ceremonia

¿Qué ganó Billie Eilish en los Oscar?

En la edición 96 de los Premios Oscar, Billie Eilish y Finneas O’Connell fueron premiados en la categoría Mejor canción original por ‘What Was I Made For', de la película Barbie. Cabe mencionar que al conseguir este galardón, se convirtieron en los más jóvenes ganando en dos ocasiones la misma categoría. Recordemos que en 2022 consiguieron la estatuilla por ‘No time to die’ para la cinta James Bond.

¿Será que Eugenio Derbez tiene razón sobre la similitud física de Verónica Castro con Billie Eilish?