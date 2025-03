Eugenio Derbez dedica mensaje a Aislinn en su cumpleaños: “Fuiste lo mejor que no quería que me pasara”

Este martes 18 de marzo una de las familias más importantes del país se encuentra de manteles largos, pues Aislinn , la hija mayor de Eugenio Derbez, se encuentra disfrutando de su cumpleaños. Ante este hecho, luce interesante disfrutar del emotivo mensaje que su padre le dedicó, en el que sobresale la siguiente frase: “Fuiste lo mejor que no quería que me pasara”.

Aislinn Derbez ha tenido una importante carrera en el mundo del espectáculo, destacando su labor como actriz en distintas películas que han alcanzado la fama nacional. Con 39 años recién cumplidos, la hija de Eugenio Derbez se encuentra disfrutando de una etapa plena en el aspecto laboral, social y amoroso, motivo por el cual este día es aún más especial para ella.

Un día como hoy el 18/03/1986 nace la actriz y modelo mexicana @AiSlinn_Derbez hoy está cumpliendo 39 años 🎂🎉🎊🎬🇲🇽♀️ pic.twitter.com/HFn1bxCrIL — Sergio Plaza Palacios (@SergioPlaza0255) March 18, 2025

¿Cuál es el mensaje que le dedicó Eugenio Derbez?

Aprovechando su popularidad en redes sociales, Eugenio Derbez le dedicó un emotivo mensaje a su hija, el cual estuvo acompañado de un video y, en el cual, le expresó la forma en cómo su vida cambió a raíz de su llegada: “Gracias por llegar a mi vida y traer orden y magia a este caos. Debo confesarte que al principio yo tenía muchos sueños que alcanzar, muchas metas que lograr y como que la paternidad no estaba en mis planes”.

De igual forma, aseguró que, si bien no fue planeada, el hecho de haber llegado a su vida le significó una alegría que hasta el momento le genera una dicha increíble, cerrando su dedicatoria de la siguiente forma: “Llegaste a mi vida a enseñarme una cantidad de cosas y abrir una cantidad de puertas y oportunidades (...) Fuiste lo mejor que no quería que me pasara”, sentenció.

¿Aislinn y su padre han estado en proyectos juntos?

Si bien Eugenio Derbez y su hija han formado parte de un sinfín de proyectos en el pasado, tal vez el más recordado por todos es “De Viaje Con Los Derbez”, en donde toda la familia se fue de vacaciones y en donde, de cierta forma, se pudo ver más comunión entre ambos, lo cual fue agradecido y aplaudido por sus fanáticos en redes sociales.