Ya pasó poco más de un mes desde que José Eduardo Derbez y Paola Dlaya celebraron el bautizo de su hija Tessa. Sin embargo, sigue causando dudas la razón del por qué su familia paterna no asistió a dicho evento. En este sentido, Eugenio Derbez salió a aclarar toda la situación.

¿Cuándo fue el bautizo de Tessa, la hija de José Eduardo Derbez?

Cabe recordar que el bautizo de Tessa , hija de Paola Dalay y José Eduardo, se llevó a cabo el pasado 15 de febrero de 2025 en una iglesia ubicada en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Pero lo que llamó mucho la atención fue que Aislinn, Vadhir, Aitana y Eugenio Derbez no se hicieron presentes en dicha celebración religiosa, lo que desató gran polémica en redes sociales.

Ahora, a poco más de un mes del bautizo de Tessa, el actor de 63 años de edad rompió el silencio respecto a su ausencia en la celebración de su nieta. De acuerdo con las declaraciones del también empresario, fueron dos razones principales por las que no pudo ir.

Eugenio Derbez explica por qué no estuvo en el bautizo de la hija de José Eduardo

La primera de ella fue debido a su hija menor, Aitana Derbez , fruto de la relación de Eugenio con Alessandra Rosaldo: “Al bautizo no fui porque Ale y yo nos encargamos de Aitana, no tenemos ni enfermeras ni nanas desde que nació, somos Ale y yo. Entonces cuando ella está de gira, yo me quedo en la casa, y cuando yo estoy trabajando ella se queda en la casa, ella se queda cuidando a Aitana”, contó.

La segunda razón por la que decidió no ir fue debido a que no quería exponer a la menor de la familia a los medios: “En esta ocasión Alessandra estaba cantando en La Paz. Entonces hablé con José Eduardo y le dije, ‘no me voy a llevar a Aitana nada más al bautizo, además va a haber mucha prensa porque va a estar tu mamá’, y me dijo, ‘no te preocupes pa, te entiendo’”, aseguró.