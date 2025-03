VIDEO: Victoria Ruffo, madre de José Eduardo Derbez, regaña a Vadhir por burlarse de su hijo

La serie “Par De Ideotas” se ha convertido en una de las más consumidas desde su arribo a una de las plataformas de streaming más llamativas del país gracias a sus protagonistas, José Eduardo y Vadhir Derbez. Este proyecto ha traído consigo un sinfín de curiosidades y, sin duda, una de las que más se ha hablado fue la vez en la que Victoria Ruffo regañó al hermano de su hijo.

“Par De Ideotas”, serie protagonizada por José Eduardo y Vadhir Derbez, se ha ganado el cariño del público dado que se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma Prime Video. Lo anterior no solo se debe a la buena unión entre los hermanos, sino a los invitados que ha tenido en los primeros capítulos destacando a elementos como Eugenio, Alessandra Rosaldo y la misma Victoria Ruffo.

Soy la abuela más feliz! Amo a TESSA ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/DRYCDWNlJw — victoria ruffo (@victoriaruffo31) March 18, 2025

¿Victoria Ruffo regañó a Vadhir Derbez?

Después de aparecer en el segundo capítulo en una videollamada con José Eduardo Derbéz , Victoria Ruffo volvió a la serie para formar parte de una reunión en un bar. En esta, tanto su hijo como el propio Vadhir Derbez se maquillaron y caracterizaron al estilo Drag Queen, algo que, de inmediato, generó la risa de los usuarios que disfrutaron de la serie.

No obstante, el regaño llegó cuando Vadhir se burló de José Eduardo luego de que este no se sintiera bien y tuviera que acudir con los paramédicos. Vadhir dijo lo siguiente: “Es que ser mujer no es fácil, hermano”, palabras que molestaron a Victoria Ruffo que contestó con: “Pero, ¿cómo dices eso, niño? Se siente mal”, hecho que generó cierta expectación, terror y preocupación en el rostro del hijo de Derbez.

¿Cuál es la relación entre José Eduardo y Vadhir?

A pesar de que esta escena ha causado cierta controversia en las redes sociales, vale decir que la relación entre José Eduardo y Vadhir Derbez siempre ha sido buena y carismática. De hecho, lo anterior no solo se ha podido reflejar en este proyecto, sino también cuando ambos compartieron cámaras al momento de formar parte de “De Viaje Con Los Derbez”.