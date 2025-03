Eugenio Derbez: ¿Qué condición puso para doblar a Burro en Shrek 5?

Mucho se ha hablado respecto al trabajo de doblaje que Shrek 5 , la nueva entrega de Dreamworks, tendrá. Tal situación deriva del enorme éxito que estos personajes han tenido en México gracias a las voces que le colocaron a sus personajes principales, por lo que sin duda Burro, el amigo del ogro verde, es uno de los más importantes. ¿Eugenio Derbez volverá a la marcha?

Hace algunas semanas Alfonso Obregón, quien se encargó de darle vida a Shrek en el doblaje latino, dejó entrever que ni él, ni Eugenio Derbéz, ni Dulce (voz de Fiona) volverían para la quinta entrega. Tal hecho fue desmentido por el propio actor y comediante mexicano, quien, sin embargo, puso una condición para interpretar nuevamente el papel de Burro. ¿Cuál es?

Eugenio Derbez es tan vital para la taquilla de Shrek 5 a nivel mundial que literalmente podría pedir igual o más dinero de lo que le pagaron a Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy para regresar y sería una locura que Universal no se lo pagara pic.twitter.com/hoRm0qNbzk — Miguel Araiza (@miguelaraizac) March 4, 2025

Esta es la condición de Eugenio Derbez para volver como Burro

Durante una charla con los medios de comunicación retomada por el portal Infobae, Eugenio Derbez desmintió lo dicho por Alfonso Obregón asegurando que, tal y como ha ocurrido a lo largo de las entregas pasadas, es muy posible que él vuelva para la quinta a estrenarse en el año 2026: “Fue un chisme, estoy en pláticas (...) A mi ya me contactaron directamente, estamos en pláticas”.

Eso sí, tal y como ocurrió en las ediciones pasadas, el padre de Vadhir, Aislinn y José Eduardo reveló que tiene una condición para volver a interpretar a Burro, misma que le dirá a los encargados de la cinta para llegar a un acuerdo: “Yo nada más puse como condición de que me dejen adaptar el librero como lo hice en las cuatro películas anteriores. Si no le metemos mano al libreto no va a ser lo mismo. Si nada más me quieren para doblar, no lo hago”.

🎬🐴 ¿Seguirá Eugenio Derbez doblando al Burro de Shrek? ¡Él mismo lo revela! 🤩 Además, cuenta por qué no asistió al bautizo de la hija de José Eduardo y no, Victoria Ruffo no tuvo vela en el asunto. #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/kCW8OohGx6 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 25, 2025

¿Alfonso Obregón también puso condiciones para volver a Shrek?

En medio de las especulaciones por su posible regreso -o no- a Shrek 5, Alfonso Obregón , quien le da vida al ogro y quien hace unos meses estuvo en conflictos legales, también dijo que volvería solo si se cumplen una serie de peticiones: “Quiero que me paguen lo que me deben de pagar por mi trabajo, no estoy dispuesto a cobrar lo mismo que los demás. Quiero que me anuncien cada vez que pasen la película en español”, dijo a un canal de YouTube.