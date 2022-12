Eugenio Derbez reapareció en público en Los Ángeles.

Eugenio Derbez reapareció en público en un evento en Los Ángeles.

Acompañado de su esposa Alessandra Rosaldo, Eugenio Derbez reapareció por segunda ocasión luego del accidente que sufrió y que le provocó once fracturas en el hombro derecho y lo hizo de gran manera luego de ser uno de los invitados especiales de la Reina Leticia de España, en la inauguración del Instituto Cervantes de Los Ángeles, California, que promueve la importancia del idioma español en todo el mundo.

En ese tenor, el actor y comediante dijo haber sido víctima de discriminación en Estados Unidos por hablar español: “A veces es mal visto que hables otro idioma, el otro día a mí me pasó en un parque, estaba hablando con ella (Alessandra Rosaldo) en español y pasó un señor, un americano y dijo: ‘aquí se habla inglés, estamos en Estados Unidos’”.

El actor aseguró que en lugar de ser un súper poder hablar dos idiomas, es algo que se ve mal en el vecino país del norte y declaró que muchos latinos que radican allá no les inculcan el español a sus hijos por miedo a que les hagan bullying en la escuela o que los segreguen.

¿Cómo manejan ellos el manejo de los idiomas con su hija Aitana? "Toda la familia y el tiempo en familia siempre es en español, obviamente para ella su primer idioma por haber nacido aquí (es el inglés), pero es justo lo que acaba de decir Eugenio, hablar dos idiomas o más es un súper poder”, declaró Alessandra Rosaldo.

Por último y fiel a su estilo, Eugenio Derbez se deshizo en halagos para su esposa, quien ha cuidado de él en estos difíciles momentos y de paso le agradeció por haber estado al pendiente mientras estuvo convaleciente debido a su aparatosa caída.

“Yo no hubiera sobrevivido sin Alessandra, fue mi enfermera, fue mi hombro, me bañaba, me vestía, me llevaba al baño, me daba de comer, todo, porque no podía hacer prácticamente nada, entonces casi casi me cargaba. Se partía en cien porque aparte estaba de gira, pero se regresaba en las madrugadas. Creo que nos unió más esto, fue algo bueno para nuestra relación la verdad”, recalcó.

Por su parte, Alessandra Rosaldo reveló que es su primera vez conociendo a alguien de la realeza y esto la emocionó mucho, además de que para ella fue un honor y un privilegio que los hayan invitado. “La verdad es que me emociona mucho, me parece un honor y un privilegio que nos hayan invitado”.