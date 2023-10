Eugenio Derbez responde a comentarios sobre pagos a becarios

El comediante, actor y productor mexicano, Eugenio Derbez, se encuentra metido en tremenda polémica después de que salieran a la luz declaraciones suyas de hace 5 años, en donde supuestamente criticaba algunas exigencias de los jóvenes.

¿Qué dijo Eugenio Derbez en aquel entonces? En el video de hace cinco años, que rescataron algunos internautas, Eugenio Derbez lamentó en una charla que sostuvo con Adela Micha, que los jóvenes de ahora se preocupan más por un sueldo y no valoran otras cosas.

El actor y productor se encontraba hablando sobre las oportunidades laborales que muchos jóvenes han rechazado para trabajar con él y contó cómo en más de una ocasión “le han hecho el feo”, ya que lo primero que le preguntan es “¿cuánto me van a pagar?”.

“Le hablas a los jóvenes y les dices, te voy a inventar: oye, necesito que me trabajes mis redes sociales, tú eres chavo, le sabes a las cosas, entonces quiero ver si trabajas conmigo”, a lo que muchos le responderían: “Sí claro que sí, pero ¿cuánto me van a pagar?”; confesó. Mientras que Adela Micha se mostró incrédula y dijo “es increíble, es de voy a trabajar con Eugenio Derbez, aunque no me paguen”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Las declaraciones de ambos famosos provocaron el malestar de los internautas, quienes reaccionaron con todo tipo de comentarios en contra del actor como: “Eres tan pobre que solo tienes dinero”, “El pobre es pobre porque quiere, o porque trabaja con Eugenio Derbez”, “El honor de trabajar con Eugenio Derbez no quita el hambre”, “Adela Micha y Eugenio Derbez creen que la gente trabaja por hobbie y no porque se necesita dinero para subsistir, no todos nacimos en cuna de oro como este par”.

Mientras que otros salieron en su defensa y dijeron que “Probablemente cuando comenzaban sus carreras, era otro momento y por lo tanto otra su forma de operar. Ni al caso darle tanta vuelta”, “Están malinterpretando lo que trata de decir Eugenio. Es obvio que se paga pero si vas a empezar a picar piedra no es lo primero que preguntas, lo primero es ‘ok, ¿cuándo comienzo?'", entre otros.

¿Qué respondió Eugenio Derbez?

Tras la polémica que se generó en redes sociales, el actor se tomó el tiempo para responder en su cuenta de Twitter y lo hizo afirmando que sus declaraciones fueron malinterpretadas: “Otra vez queriendo sacar de contexto la entrevista con Adela Micha… vean la respuesta completa. Dejen de hacer chisme, donde no hay”.