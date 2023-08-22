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FOTOS | Ella era Fiona, la inseparable amiga perruna de Eugenio Derbez

Fiona, la perrita de Eugenio Derbez, falleció. Fue el mismo comediante mexicano quien dio la noticia a través de sus redes sociales. Te mostramos las fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Fiona sentada.jpg
Fiona y Eugenio felices.jpg
Fiona y Eugenio mirandose.jpg
Fiona subiendo al avión.jpg
Fiona selfie.jpg
Fiona posando.jpg
Fiona en la alfombra roja.jpg
Fiona en la nieve.jpg
Fiona mirando a Eugenio.jpg
Fiona durmiendo.jpg
Fiona con su pelota.jpg
Fiona durmiendo (3).jpg
Fiona de pequeña.jpg
Fiona durmiendo (2).jpg
Eugenio dandole un beso a Fiona.jpg
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