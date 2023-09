Vadhir dedica polémica canción a su papá; así reaccionó Eugenio Derbez.

La familia que conforma Eugenio Derbez junto con sus hijos ha logrado convertirse en una de las más notables de la farándula mexicana. En esta ocasión, Vadhir, hijo en común del actor con Silvana Prince, daría de qué hablar por el lanzamiento de su canción ‘Morrito’.

De acuerdo con diferentes medios de información, la canción estrenada hace semanas refleja algunas indirectas hacia Eugenio Derbez. “¿Quién iba a pensar que al final no te iba a necesitar?” y “Pasaron años, ya es un hombre aquel morrito, aún extraña como un niño a su papito y por más que trata y trata de entender qué hizo mal para que no lo amara a él”, son algunas de frases que destacan en la canción de Vadhir Derbez.

¿Cuál es la reacción de Eugenio Derbez por la polémica canción de Vadhir?

Debido al polémico tema musical, el cantante y actor de 32 años realizaría un video en el que aparece junto a Eugenio Derbez para dar su opinión. Así, los dos abordan el tema de pasar tiempo de calidad entre padres e hijos, es decir, uno de los puntos que claramente expresa ‘Morrito’ entre sus fragmentos.

El productor describiría un poco de su pasado: “Mi mamá y papá no se separaron, entonces yo tenía mamá y papá de lunes a lunes”. No obstante, Eugenio Derbez igualmente hablaría sobre su propio rol paterno. “Ustedes nada más tienen papá de fin de semana, que yo creo que fue parte del problema, decir: ‘A mi papá no lo veo en la noche llegando a cenar’”.

Así, el protagonista de ‘No se aceptan devoluciones’ también reconoce que tal vez su forma de ser lastimaría a sus hijos aunque en su cabeza estaba compensando aspectos que él no disfrutaba en su niñez: “Lo que viví con mis hijos es mucho más de lo que mi papá me dio a mí, y sin embargo siento que les fallé. Como que mi cabeza no alcanzo a entender en dónde la regué”.

A su vez, el famoso comediante señala que, si bien su padre no jugaba con él a nada cuando era un niño, nunca se ha sentido mal o una víctima. “Simplemente siento que mi papá era un señor ya mayor, me llevaba 45 años. Pero me decía ‘Acompáñame al mecánico’ y ese era nuestro momento”, puntualiza Derbez al rememorar.

Por su parte, Vadhir Derbez esclarece que ‘Morrito’ no se trata de una canción de reclamo o reproche a Eugenio Derbez, sino que fue la forma de plasmar las heridas creadas por las circunstancias de su infancia. Además, su padre estaría involucrado en la realización del videoclip; ya que, fue él quien sugirió añadir la escena en la que padre e hijo se abrazan.

