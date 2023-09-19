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FOTOS | Eugenio Derbez siente que falló como padre tras escuchar "Morrito" de su hijo Vadhir
El actor y comediante sufrió un duro golpe emocional tras el nuevo sencillo de su hijo Vadhir. Te contamos todos los detalles en las fotos.
Vadhir Derbez habla sobre la estatua vandalizada de su papá.
Vadhir Derbez quiere destacar por sí mismo
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