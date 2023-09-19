  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Eugenio Derbez siente que falló como padre tras escuchar "Morrito" de su hijo Vadhir

El actor y comediante sufrió un duro golpe emocional tras el nuevo sencillo de su hijo Vadhir. Te contamos todos los detalles en las fotos.

Por: TV Azteca

Eugenio Derbez E.U.A.jpg
Vadhir (1).jpg
Eugenio Derbez y ludovico.jpg
Eugenio Derbez traje azul.jpg
VADHIR DERBEZ DE VIAJE DERBEZ MAURICIO OCHMANN.jpg
Eugenio Derbez sonriendo.jpg
VADHIR DERBEZ.jpg
Eugenio Derbez cantando.jpg
Vadhir Derbez habla sobre la estatua vandalizada de su papá.

Vadhir Derbez habla sobre la estatua vandalizada de su papá.

Eugenio Derbez sonrisa.jpg
Eugenio Derbez prensa.jpg
Vadhir Derbez quiere destacar por sí mismo/ Foto: Especial

Vadhir Derbez quiere destacar por sí mismo

Eugenio Derbez Pelo Corto.jpg
Eugenio Derbez Serie.jpg
vadhir derbez
/
Eugenio Derbez E.U.A.jpg
Vadhir (1).jpg
Eugenio Derbez y ludovico.jpg
Eugenio Derbez traje azul.jpg
VADHIR DERBEZ DE VIAJE DERBEZ MAURICIO OCHMANN.jpg
Eugenio Derbez sonriendo.jpg
VADHIR DERBEZ.jpg
Eugenio Derbez cantando.jpg
Vadhir Derbez habla sobre la estatua vandalizada de su papá.

Vadhir Derbez habla sobre la estatua vandalizada de su papá.

Eugenio Derbez sonrisa.jpg
Eugenio Derbez prensa.jpg
Vadhir Derbez quiere destacar por sí mismo/ Foto: Especial

Vadhir Derbez quiere destacar por sí mismo

Eugenio Derbez Pelo Corto.jpg
Eugenio Derbez Serie.jpg
vadhir derbez
Eugenio Derbez E.U.A.jpg
Vadhir (1).jpg
Eugenio Derbez y ludovico.jpg
Eugenio Derbez traje azul.jpg
VADHIR DERBEZ DE VIAJE DERBEZ MAURICIO OCHMANN.jpg
Eugenio Derbez sonriendo.jpg
VADHIR DERBEZ.jpg
Eugenio Derbez cantando.jpg
Vadhir Derbez habla sobre la estatua vandalizada de su papá.
Eugenio Derbez sonrisa.jpg
Eugenio Derbez prensa.jpg
Vadhir Derbez quiere destacar por sí mismo/ Foto: Especial
Eugenio Derbez Pelo Corto.jpg
Eugenio Derbez Serie.jpg
vadhir derbez
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado