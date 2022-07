Ex de Ben Affleck le envía regalo a los nuevos esposos.

La cantante Jennifer López y el actor Ben Affleck se casaron el pasado fin de semana en Las Vegas, en una ceremonia muy íntima y bastante sencilla, lejos de los reflectores, las exclusivas y las decenas de invitados.

Los actores contrajeron matrimonio el pasado sábado 16 de julio en The Little White Chapel, así lo confirmó la intérprete de “On the floor” y “Let’s get loud”, entre otros, a través de extenso y muy emotivo comunicado.

Jennifer López y Ben Aflleck le demostraron al mundo entero que no siempre las segundas oportunidades son malas, por el contrario, pueden terminar en boda siempre y cuando exista amor y respeto.

Sale a la luz emotivo momento de la boda de JLo y Affleck

Una empleada que trabaja como testigo en la capilla donde se casó la pareja, reveló que ambos derramaron algunas lágrimas en el momento en que leyeron sus votos. En declaraciones vertidas a Good Morning America, la trabajadora de The Little White Chapel, Kenosha Portis, habló sobre la boda de los famosos y declaró que fue muy emocionante.

“Estábamos a punto de cerrar y tuvimos a una invitada especial que llegó sin previo aviso. Temblé un poco al ver que era Jennifer López quien se preparaba para casarse”, relató la mujer.

“Ambos estaban emocionados. Lloraron juntos. Sus hijos estaban allí detrás de ellos. Jennifer llevaba un bonito y elegante vestido beige de encaje. Tenía una cola. El velo era precioso. Todo era muy elegante y bonito. Fue impresionante. Tenía un hermoso ramo blanco y él un boutonniere que combinaba con todo”, añadió.

¿Jennifer Garner les envió regalo de bodas a Ben Affleck y JLo? Jennifer Garner y Ben Affleck estuvieron casados de 2005 a 2018, tiempo en el que procrearon a tres hijos, Violet Anne, Seraphina Rose y Samuel; sin embargo, pese a estar separados, los actores mantienen una gran amistad.

Luego de terminar su relación, Garner y Affleck decidieron darse nuevas oportunidades en el amor. La actriz inició una relación con John Miller, mientras que el actor se casó recientemente con Jennifer López.

Prueba de la amistad que existe entre Garner y Affleck, la actriz de “Si tuviera 30”, “Elektra”, “Daredevil”, entre otras, tuvo un lindo gesto con la feliz pareja pues además de enviarles sus felicitaciones, también les mandó un hermoso regale.

De acuerdo con Hollywood Life, la expareja de Ben Affleck le envió flores a la nueva pareja de esposos: “Ella felicitó a Ben y Jennifer después de su boda en Las Vegas y les envió un hermoso ramo”.