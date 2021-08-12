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ALELY HERNÁNDEZ

Guardianes | Exatlón

ALELY GRIS

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Edad: 30 años

Fecha de Nacimiento: 4 de marzo de 1991.

- Jalisco.

Disciplina: Esgrima.

  • Seleccionada nacional de esgrima de México.
  • Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos 2011.
  • En los Juegos Centroamericanos en Puerto Rico, obtuvo su primera medalla en equipo.
  • En los Juegos Centroamericanos de Xalapa Veracruz, obtuvo tres medallas (una individual y dos por equipo)
  • Visitó Alemania para participar en la Copa del Mundo.
  • En Shanghái compitió en el Grand Prix.
  • Participante de Exatlón: Contendientes vs Famosos.
  • Se preparó para competir en los Juegos Olímpicos del 2020.
  • El 5 de septiembre del 2021, resultó ser la tercera eliminada de Exatlón Guardianes vs. Conquistadores.

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