ALELY HERNÁNDEZ
Guardianes | Exatlón
Edad: 30 años
Fecha de Nacimiento: 4 de marzo de 1991.
- Jalisco.
Disciplina: Esgrima.
- Seleccionada nacional de esgrima de México.
- Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos 2011.
- En los Juegos Centroamericanos en Puerto Rico, obtuvo su primera medalla en equipo.
- En los Juegos Centroamericanos de Xalapa Veracruz, obtuvo tres medallas (una individual y dos por equipo)
- Visitó Alemania para participar en la Copa del Mundo.
- En Shanghái compitió en el Grand Prix.
- Participante de Exatlón: Contendientes vs Famosos.
- Se preparó para competir en los Juegos Olímpicos del 2020.
- El 5 de septiembre del 2021, resultó ser la tercera eliminada de Exatlón Guardianes vs. Conquistadores.