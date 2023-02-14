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FOTOS | Resumen por las Medallas de Exatlón All Star 14 febrero 2023.

Se vivió un emocionante duelo por las medallas de Exatlón All Star. Los atletas jugaron en duplas; Liliana y Valery se llevaron presea así como Andrés y David.

Por: Redacción Azteca UNO

1 La Máxima Autoridad explica la dinámica de la competencia por medallas.jpg
2 El duelo es por duplas y primero juegan las mujeres.jpg
3 Melisa hace equipo con Mati y Marysol con Evelyn.jpg
4 Mati y Melisa se llevan la primera carrera.jpg
5 Marysol y Evelyn pieren su primera vida de dos.jpg
6 La dupla de Tzasna y Jazmín sobresale en el circuito.jpg
7 Valery y Nataly lo entregan todo pero pierden su primera vida.jpg
8 Liliana y Valery la rompen en la pista y le quitan una vida a Mati y Melisa.jpg
9 Jazmín y Evelyn fueron parejas en el circuito.jpg
10 Rugby Girl y Anaconda se mantienen con dos vidas en Exatlón All Star.jpg
11 Liliana mantiene su nivel como última campeona del Exatlón.jpg
12 Nataly y Black Belt dan tremenda batalla y se mantienen en la carrera.jpg
13 La dupla de Valery y Liliana logran derrotar a todas sus rivales.jpg
14 Con gran orgullo Triple Jumper y Touchdown Valery presumen sus medallas de oro en Exatlón All Star.jpg
15 Es el turno de las duplas de los hombres.jpg
16 Sorprendentemente Keno eligió a Heliud como equipo.jpg
17 La primera carrera la ganan Omar y Pato.jpg
18 En un emocionante duelo se enfrentan la dupla de Koke y Fogel contra la dupla de Andrés y la Bestia.jpg
19 Koke ha hecho una buena competencia y busca la medalla.jpg
20 Andrés quiere demostrar que por algo es el último gran campeón del Exatlón.jpg
21 La Bestia y Velociraptor hacen un gran dúo y mantienen sus dos vidas.jpg
22 Salen al circuito la dupla de Lino y Josué contra la dupla de Omar y Pato.jpg
23 De nuevo Omar y Pato ganan la carrera y mantienen sus créditos.jpg
24 Es el turno de Fogel de salir al circuito quien sale con toda la garra.jpg
25 Atún Pulido y Keno fallan en los tiros y quedan fuera de la competencia.jpg
26 La velocidad de la Bestia es imponente en la pista.jpg
27 Pero Red Dragon y Lino le quitan una vida a la dupla de Veloci y David.jpg
28 La dupla de Araujo y Omar deja fuera a Fogel y Koke.jpg
29 Raptor y la Bestia ganan las últimas 3 carreras y se llevan la victoria definitiva.jpg
30 Con gran emoción David y Andrés reciben sus medallas en Exatlón All Star.jpg
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1 La Máxima Autoridad explica la dinámica de la competencia por medallas.jpg
2 El duelo es por duplas y primero juegan las mujeres.jpg
3 Melisa hace equipo con Mati y Marysol con Evelyn.jpg
4 Mati y Melisa se llevan la primera carrera.jpg
5 Marysol y Evelyn pieren su primera vida de dos.jpg
6 La dupla de Tzasna y Jazmín sobresale en el circuito.jpg
7 Valery y Nataly lo entregan todo pero pierden su primera vida.jpg
8 Liliana y Valery la rompen en la pista y le quitan una vida a Mati y Melisa.jpg
9 Jazmín y Evelyn fueron parejas en el circuito.jpg
10 Rugby Girl y Anaconda se mantienen con dos vidas en Exatlón All Star.jpg
11 Liliana mantiene su nivel como última campeona del Exatlón.jpg
12 Nataly y Black Belt dan tremenda batalla y se mantienen en la carrera.jpg
13 La dupla de Valery y Liliana logran derrotar a todas sus rivales.jpg
14 Con gran orgullo Triple Jumper y Touchdown Valery presumen sus medallas de oro en Exatlón All Star.jpg
15 Es el turno de las duplas de los hombres.jpg
16 Sorprendentemente Keno eligió a Heliud como equipo.jpg
17 La primera carrera la ganan Omar y Pato.jpg
18 En un emocionante duelo se enfrentan la dupla de Koke y Fogel contra la dupla de Andrés y la Bestia.jpg
19 Koke ha hecho una buena competencia y busca la medalla.jpg
20 Andrés quiere demostrar que por algo es el último gran campeón del Exatlón.jpg
21 La Bestia y Velociraptor hacen un gran dúo y mantienen sus dos vidas.jpg
22 Salen al circuito la dupla de Lino y Josué contra la dupla de Omar y Pato.jpg
23 De nuevo Omar y Pato ganan la carrera y mantienen sus créditos.jpg
24 Es el turno de Fogel de salir al circuito quien sale con toda la garra.jpg
25 Atún Pulido y Keno fallan en los tiros y quedan fuera de la competencia.jpg
26 La velocidad de la Bestia es imponente en la pista.jpg
27 Pero Red Dragon y Lino le quitan una vida a la dupla de Veloci y David.jpg
28 La dupla de Araujo y Omar deja fuera a Fogel y Koke.jpg
29 Raptor y la Bestia ganan las últimas 3 carreras y se llevan la victoria definitiva.jpg
30 Con gran emoción David y Andrés reciben sus medallas en Exatlón All Star.jpg
1 La Máxima Autoridad explica la dinámica de la competencia por medallas.jpg
2 El duelo es por duplas y primero juegan las mujeres.jpg
3 Melisa hace equipo con Mati y Marysol con Evelyn.jpg
4 Mati y Melisa se llevan la primera carrera.jpg
5 Marysol y Evelyn pieren su primera vida de dos.jpg
6 La dupla de Tzasna y Jazmín sobresale en el circuito.jpg
7 Valery y Nataly lo entregan todo pero pierden su primera vida.jpg
8 Liliana y Valery la rompen en la pista y le quitan una vida a Mati y Melisa.jpg
9 Jazmín y Evelyn fueron parejas en el circuito.jpg
10 Rugby Girl y Anaconda se mantienen con dos vidas en Exatlón All Star.jpg
11 Liliana mantiene su nivel como última campeona del Exatlón.jpg
12 Nataly y Black Belt dan tremenda batalla y se mantienen en la carrera.jpg
13 La dupla de Valery y Liliana logran derrotar a todas sus rivales.jpg
14 Con gran orgullo Triple Jumper y Touchdown Valery presumen sus medallas de oro en Exatlón All Star.jpg
15 Es el turno de las duplas de los hombres.jpg
16 Sorprendentemente Keno eligió a Heliud como equipo.jpg
17 La primera carrera la ganan Omar y Pato.jpg
18 En un emocionante duelo se enfrentan la dupla de Koke y Fogel contra la dupla de Andrés y la Bestia.jpg
19 Koke ha hecho una buena competencia y busca la medalla.jpg
20 Andrés quiere demostrar que por algo es el último gran campeón del Exatlón.jpg
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22 Salen al circuito la dupla de Lino y Josué contra la dupla de Omar y Pato.jpg
23 De nuevo Omar y Pato ganan la carrera y mantienen sus créditos.jpg
24 Es el turno de Fogel de salir al circuito quien sale con toda la garra.jpg
25 Atún Pulido y Keno fallan en los tiros y quedan fuera de la competencia.jpg
26 La velocidad de la Bestia es imponente en la pista.jpg
27 Pero Red Dragon y Lino le quitan una vida a la dupla de Veloci y David.jpg
28 La dupla de Araujo y Omar deja fuera a Fogel y Koke.jpg
29 Raptor y la Bestia ganan las últimas 3 carreras y se llevan la victoria definitiva.jpg
30 Con gran emoción David y Andrés reciben sus medallas en Exatlón All Star.jpg

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