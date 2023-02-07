KOKE GUERRERO | Hechicero del aire



25 años

Sinaloa

Cheerleader

Ímpetu

GANADOR DE LA 5.ª TEMPORADA DE EXATLÓN MÉXICO

GANADOR DE LA 1.ª TEMPORADA DE ALL STAR

El atleta, además de consagrarse campeón por segunda vez, se pudo dar el lujo de llevarse el jugoso premio económico de 2 millones de pesos, siendo eso lo que más lo motivaba para situarse en lo más alto del podio bajo la atenta mirada y apoyo de sus compañeros del equipo azul, quienes estuvieron festejando a su lado. En el segundo lugar de la temporada que acaba de llegar a su final quedó Heliud Pulido, mientras que el tercer puesto se quedó en manos de Mati Álvarez.

