LINO MUÑOZ |



31 años

Ciudad de México

Bádminton

Agilidad

PARTICIPÓ EN LA 2.ª TEMPORADA DE EXATLÓN MÉXICO

En resumen, fueron 14 carreras. Lino ganó 8 y Pato 6. Pato recibió tres medallas y Lino una. Desde aquel entonces la historia del equipo rojo cambió para siempre. Entre los fanáticos de Exatlón es sabido que el equipo rojo sufre cuando se trata de otorgar medallas, es como una especie de fantasmas recordando aquel Duelo de Eliminación entre Pato y Lino, quien jamás volvió a Exatlón para las siguientes temporadas, hasta el All Star 2023. Lino accedió a Exatlón All Star 2023 a través de una wild card puesta en juego por La Máxima Autoridad en una serie a ganar tres de cinco circuitos. Lino enfrentó a Parejita López del lunes 16 de enero al jueves 19 de enero de 2023 y terminó ganando la serie 3-1 par acceder a la temporada todos estrellas.