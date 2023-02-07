VALERIA PAYÉN | BLACK BELT



25 años

Baja California Sur

Karate

Perseverancia

PARTICIPÓ EN LA 6.ª TEMPORADA DE EXATLÓN MÉXICO

Nació en Baja California Sur y tiene 25 años de edad. Inicio en el Karate a la edad de 7 años. Estudió la licenciatura en contaduría pública y también en dirección deportiva.

Desde el 2012 es seleccionada nacional, ha ganado medallas en México e internacionalmente. Uno de sus mayores logros deportivos fue ser campeona panamericana y centroamericana además de participar en 2 mundiales juveniles.

Es una persona muy perseverante y resiliente, eso la ha llevado a obtener grandes resultados en su carrera deportiva.

Está dispuesta a aportar en el Exatlón trabajo en equipo, ya que se considera una líderesa. Confiesa que le gusta apoyar a sus compañeros a sobresalir y que logren obtener buenos resultados.

El momento más difícil en su vida fue estar presente cuando falleció su bisabuelo, ya que él era su fan número 1, a partir de ese momento ella juró que jamás se daría por vencida en ningún aspecto de su vida.

Quiso entrar a Exatlón porque su bisabuela tiene 86 años y es fan del programa, así que sería un sueño compartido entre las 2.

Fue eliminada de Exatlón All Star el 26 de febrero del 2023.

