¿Quién es el septimo ELIMINADO de MasterChef 24/7 hoy 28 de junio 2026?

Este Domingo de Eliminación 10 participantes con Delantal Negro tendrán que demostrar a través de sus platillos por qué merecen estar dentro de MasterChef 24/7 y para hacerlo tendrán que conquistar el paladar de los Chefs: Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso "Poncho" Cadena. Recordemos que para esta emisión desde hace una semana Julio y Daniela adquirieron de manera inmediata el temido mandil debido a su bajo desempeño tras casi un mes de estar dentro del reality culinario.

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Asimismo, tras varios días de intensos retos y errores se fueron sumando más participantes con Delantal Negro, entre ellos Flor, quien fue directamente al Domingo de Eliminación por presentar una salsa que no era de ella, sino de su compañera Camila, entre estos ejemplos queda demostrado que MasterChef 24/7 sube su nivel de competencia y reitera una nueva etapa más exigente. ¿Qué sorpresas se presentarán esta noche?

¿Quiénes son los participantes que están en riesgo de ser el séptimo eliminado?

Tras varias semanas de competencia hoy Domingo de Eliminación uno de los participantes que porta Delantal Negro esta en riesgo de estar por últimas horas dentro de la cocina más famosa de México, ya que al seguir las votaciones activas, los siguientes cociceros pueden abandonar el reality culinaria esta noche del 28 de junio.





Daniela

Julio

Ismael

Nora

Emmanuel

Luis

Flor

Camila

Diego

Ramahá

¿Dónde ver MasterChef 24/7 hoy 21 de junio 2026?