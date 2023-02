Exatlón All Star: Andrés y Liliana se declaran su amor y así reaccionó el ex de la atleta.

El Exatlón All Star se encuentra en su segunda semana de competencia y la tensión comienza a aumentar con el paso de los días pues nadie quiere seguir los pasos de Dan Noyola, atleta azul que se convirtió en el primer eliminado del reality deportivo; sin embargo, hay atletas que encontraron una mejor forma de canalizar sus emociones, nos referimos a Andrés y Liliana.

Valery se quebró en Exatlón All Star y confesó que ha sufrido mucho.

Andrés y Liliana se han vuelto inseparables y mucho de esto es gracias a que entre ambos existe un gran cariño, pero ese sentimiento de a poco se ha convertido en algo más, así lo han dejado entrever ambos atletas.

¿Por qué Eduardo Flores terminó con Liliana? Las causas son desconocidas; sin embargo, Eduardo Flores, ex de Liliana, terminó con la atleta en redes sociales luego de publicar un video en el que la felicitó por llegar a la Gran Final en la sexta temporada de la competencia más colosal de la historia y de paso aprovechó para desearle la mejor de las suertes en el Exatlón All Star.

¿Existe un romance entre Liliana y Andrés?

Hasta el momento no existe una relación entre ambos, pero la atracción que siente el uno por el otro es innegable y eso se puede percibir cuando están juntos. En una reciente charla, Andrés invitó a Liliana a que “sigan juntos de la mano en esta historia”, a lo que la atleta azul respondió que lo quería mucho y ambos se fundieron en un emotivo abrazo.

Así mismo, la atleta azul reveló que siente un cariño súper especial por Andrés, quien no dudó en revelar que está enamorado de su compañera de equipo, por lo que de un momento a otro podría concretarse este romance.

¿Cómo reaccionó el exnovio de Liliana?

Después de que ambos atletas externaran su sentir, Eduardo Flores, ex de Liliana, reaccionó en sus redes sociales con un emotivo video en donde se ve un automóvil recorriendo una calle durante la noche y el clip lo acompañó con el siguiente texto:

“Aprendí a reconocer la enseñanza que cada relación lleva de la mano. Ninguna relación fue inapropiada, sino un auténtico regalo. Me rendí a sabiendas de que persiste aquello a lo que uno no se resiste. Nada desaparece por completo hasta que se acepta, se ama o se aprende todo lo que puede enseñar. Recuerdo que me dijeron que crecer por amor es el mejor regalo para la persona que uno aguarda y tienen toda la razón”.

Eduardo Flores reacciona a declaración de amor de Andrés a Liliana.

¿Cuándo y dónde ver el Exatlón All Star?

No te lo pierdas de lunes a viernes a las 20:30 horas y los domingos de eliminación en punto de las 20 horas, a través de nuestra señal de Azteca UNO y descubre si llegará a buen puerto el romance entre Liliana y Andrés.