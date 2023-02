Exatlón: El emotivo mensaje de Zudikey a Cecy Wushu tras perder a su bebé.

La familia del Exatlón México está consternada y de luto después de que Cecy Álvarez, mejor conocida como Cecy Wushu, diera a conocer la lamentable muerte de su bebé.

¿Por qué perdió a su bebé Cecy Wushu? Hace días todo era felicidad para Cecy Wushu y su esposo Elías Dorado, pues se encontraban a la espera de su primer bebé; sin embargo, la vida les jugó una mala pasada y desafortunadamente lo perdieron luego de un parto prematuro durante la semana 23 de gestación.

¿Qué le dijo Cecy Wushu a los fans del Exatlón?

A través de su cuenta de Instagram, la exparticipante del Exatlón México compartió la triste noticia con sus seguidores y les pidió respeto por el difícil momento que están pasando ella y su esposo, así mismo, pidió tiempo por si en algún momento se siente lista para hablar de lo sucedido.

“El día que me enteré que sería mamá fue el día más feliz de mi vida, entendí el amor incondicional del que tantas veces mi madre me habló y me ha demostrado día a día”.

“Con el mismo cariño que te comparto los buenos momentos, me toca compartir una triste noticia, con 23 semanas tuve un parto prematuro, con mucho dolor y el corazón roto entregamos nuestro bebé a Dios, te pido con mucho amor que me des el tiempo que sea necesario para asimilar el duro momento que nuestra familia está pasando y vivir nuestro duelo, si en algún momento me siento lista, hablaré de ello”.

“Gracias a todos los que han estado pendientes de mi salud, de nosotros, con el favor de Dios saldremos adelante, los apreciamos y los queremos mucho. Fam. Valera Álvarez”, fueron las palabras de Wushu.

¿Cuál fue el mensaje que Zudikey Rodríguez le envió a Cecy Wushu?

Tras lo sucedido y el doloroso momento por el que están atravesando Wushu y Dorado, Zudikey Rodríguez, exconcursante del Exatlón México, le envió a la pareja un emotivo mensaje de apoyo a través de sus historias de Instagram.

“Este mensaje es para mi querida amiga Cecy Wushu, a quien quiero con todo mi corazón y hoy más que nunca, necesita mucho de nuestro cariño, de nuestro apapacho. Ella está viviendo el dolor más grande que una madre puede tener y de mamá a mamá que hemos perdido un hijo, créanme que es algo que no se compara con nada”.

“Hoy, mi querida Cecy, quiero externarte todo mi apoyo, todo mi cariño. Estoy aquí, lo que tú necesites y…. solamente Dios y el tiempo podrán ayudarte a ti, a tu esposo y a tu familia a aprender a vivir con este dolor, te mando un beso muy grande, todo mi cariño, mi respeto y aquí voy a estar siempre”, dijo Zudikey Rodríguez a Cecy Wushu a través de sus historias de Instagram.

