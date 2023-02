Exatlón México All Star: Pato provoca enojo en Evelyn por esta polémica acción.

¿Van a comenzar las polémicas en Exatlón México All Star?

Los atletas que no habían tenido la experiencia de estar en las nuevas instalaciones de Exatlón, tendrán que adaptarse o encontrar la mejor forma de convivir para no tener problemas con el equipo contrario, recordando que todos se encuentran en competencia y, que entre ellos ya hay una rivalidad de varias temporadas que puede volver a hacerse presente en Exatlón México All Star.



Por el momento, Pato Araujo y Heliud Pulido no quieren cambiar su lugar de entrenamiento.