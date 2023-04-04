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FOTOS | Resumen duelo enigmas Exatlón All Star 4 abril 2023.

Los atletas se jugaron todo por obtener una medalla en Exatlón All Star. El duelo de los enigmas fue dominado por los azules que obtuvieron divertidos premios.

Por: Redacción Azteca UNO

1 En juego la medalla mixta de Exatlón All Star.jpg
2 Una medalla es de suma importancia para los atletas.jpg
3 La presea dorada podría salvar a un atleta en el duelo de eliminación.jpg
4 Mati abre la pista de Fuerza Centrífuga.jpg
5 Terminator abre con una gran tiempo.jpg
6 Andrés se pone a colocar cubos antes de tirar.jpg
7 Raptor se pasa del tiempo límite y suena el silbato guillotina.jpg
8 Pato acomodando el tótem para tirar el aro.jpg
9 Araujo también logran un buen tiempo en el marcador.jpg
10 Sniper ya es multimedallista en Exatlón All Star.jpg
11 Evelyn vuelve a demostrar su tiro de poder y logra un excelente tiempo.jpg
12 Bestia ya tiene medalla de oro y va por más, pero queda descalificado por tiempo.jpg
13 Lili lanza y conecta pero no logra superar el tiempo de sus rivales y queda fuera.jpg
14 Red Dragon se mete al medallero con la mejor marca de la jornada.jpg
15 Koke viene dispuesto a meterse a la final pero suena el silbato guillotina.jpg
16 Lino sabe que necesita medallas para seguir en competencia, pero no logra obtenerla en esta ocasión.jpg
17 Keno viene saliendo de un duelo de elimnación que lo llevó al límite.jpg
18 Playmaker suelta, tira, pero queda descalificado.jpg
19 Dynamom no tiene medalla dorada y tampoco logra obtenerla en esta carrera.jpg
20 Al final Mati se lleva el oro, Evelyn la plata y Josué el bronce.jpg
21 Llega el duelo de los enigmas y La Bestia y Josué se enfrentan.jpg
22 Heliud se enfrenta con Lili y se lleva el primer punto rojo.jpg
23 Al circuito sale Nataly y vence a Keno.jpg
24 Mati va contra Andrés y se divierte diciéndole que la espere antes de llegar a línea de tiro.jpg
25 La Bestia hace una gran pirueta en su carrera.jpg
26 Pato viene decidido a entregar puntos pero no lo logra en esta competencia.jpg
27 Koke da un increíble salto a la alberca y luego entrega el séptimo punto azul.jpg
28 Los azules terminan ganando el duelo de los enigmas y abren sus premios. A Bestia le tocó una batidora.jpg
29 Keno se lleva una guitarra eléctrica.jpg
Sniper se llevó dos de los mejores premios de la noche.jpg
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1 En juego la medalla mixta de Exatlón All Star.jpg
2 Una medalla es de suma importancia para los atletas.jpg
3 La presea dorada podría salvar a un atleta en el duelo de eliminación.jpg
4 Mati abre la pista de Fuerza Centrífuga.jpg
5 Terminator abre con una gran tiempo.jpg
6 Andrés se pone a colocar cubos antes de tirar.jpg
7 Raptor se pasa del tiempo límite y suena el silbato guillotina.jpg
8 Pato acomodando el tótem para tirar el aro.jpg
9 Araujo también logran un buen tiempo en el marcador.jpg
10 Sniper ya es multimedallista en Exatlón All Star.jpg
11 Evelyn vuelve a demostrar su tiro de poder y logra un excelente tiempo.jpg
12 Bestia ya tiene medalla de oro y va por más, pero queda descalificado por tiempo.jpg
13 Lili lanza y conecta pero no logra superar el tiempo de sus rivales y queda fuera.jpg
14 Red Dragon se mete al medallero con la mejor marca de la jornada.jpg
15 Koke viene dispuesto a meterse a la final pero suena el silbato guillotina.jpg
16 Lino sabe que necesita medallas para seguir en competencia, pero no logra obtenerla en esta ocasión.jpg
17 Keno viene saliendo de un duelo de elimnación que lo llevó al límite.jpg
18 Playmaker suelta, tira, pero queda descalificado.jpg
19 Dynamom no tiene medalla dorada y tampoco logra obtenerla en esta carrera.jpg
20 Al final Mati se lleva el oro, Evelyn la plata y Josué el bronce.jpg
21 Llega el duelo de los enigmas y La Bestia y Josué se enfrentan.jpg
22 Heliud se enfrenta con Lili y se lleva el primer punto rojo.jpg
23 Al circuito sale Nataly y vence a Keno.jpg
24 Mati va contra Andrés y se divierte diciéndole que la espere antes de llegar a línea de tiro.jpg
25 La Bestia hace una gran pirueta en su carrera.jpg
26 Pato viene decidido a entregar puntos pero no lo logra en esta competencia.jpg
27 Koke da un increíble salto a la alberca y luego entrega el séptimo punto azul.jpg
28 Los azules terminan ganando el duelo de los enigmas y abren sus premios. A Bestia le tocó una batidora.jpg
29 Keno se lleva una guitarra eléctrica.jpg
Sniper se llevó dos de los mejores premios de la noche.jpg
1 En juego la medalla mixta de Exatlón All Star.jpg
2 Una medalla es de suma importancia para los atletas.jpg
3 La presea dorada podría salvar a un atleta en el duelo de eliminación.jpg
4 Mati abre la pista de Fuerza Centrífuga.jpg
5 Terminator abre con una gran tiempo.jpg
6 Andrés se pone a colocar cubos antes de tirar.jpg
7 Raptor se pasa del tiempo límite y suena el silbato guillotina.jpg
8 Pato acomodando el tótem para tirar el aro.jpg
9 Araujo también logran un buen tiempo en el marcador.jpg
10 Sniper ya es multimedallista en Exatlón All Star.jpg
11 Evelyn vuelve a demostrar su tiro de poder y logra un excelente tiempo.jpg
12 Bestia ya tiene medalla de oro y va por más, pero queda descalificado por tiempo.jpg
13 Lili lanza y conecta pero no logra superar el tiempo de sus rivales y queda fuera.jpg
14 Red Dragon se mete al medallero con la mejor marca de la jornada.jpg
15 Koke viene dispuesto a meterse a la final pero suena el silbato guillotina.jpg
16 Lino sabe que necesita medallas para seguir en competencia, pero no logra obtenerla en esta ocasión.jpg
17 Keno viene saliendo de un duelo de elimnación que lo llevó al límite.jpg
18 Playmaker suelta, tira, pero queda descalificado.jpg
19 Dynamom no tiene medalla dorada y tampoco logra obtenerla en esta carrera.jpg
20 Al final Mati se lleva el oro, Evelyn la plata y Josué el bronce.jpg
21 Llega el duelo de los enigmas y La Bestia y Josué se enfrentan.jpg
22 Heliud se enfrenta con Lili y se lleva el primer punto rojo.jpg
23 Al circuito sale Nataly y vence a Keno.jpg
24 Mati va contra Andrés y se divierte diciéndole que la espere antes de llegar a línea de tiro.jpg
25 La Bestia hace una gran pirueta en su carrera.jpg
26 Pato viene decidido a entregar puntos pero no lo logra en esta competencia.jpg
27 Koke da un increíble salto a la alberca y luego entrega el séptimo punto azul.jpg
28 Los azules terminan ganando el duelo de los enigmas y abren sus premios. A Bestia le tocó una batidora.jpg
29 Keno se lleva una guitarra eléctrica.jpg
Sniper se llevó dos de los mejores premios de la noche.jpg

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