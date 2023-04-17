  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Resumen por la Villa 360 de Exatlón All Star 17 abril 2023.

Los azules llevan varios días en la barraca metálica de Exatlón All Star; aunque lo dieron todo no pudieron con los cuatro rojos que dominaron y ganaron.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Inicia la Batalla de los All Star.jpg
2 Rojos ya cuentan con algunos dólares en su cuenta.jpg
3 Pero azules llevan la delantera en esta competencia en Exatlón All Star.jpg
4 La Bestia abre el circuito de Tracción Manual.jpg
5 Josué muestra una actitud positiva en el duelo.jpg
6 Súper Nova disfruta de la batalla y se lleva el primer punto en dupla con Nataly.jpg
7 Andrés sale de la rastrera antes que Mati.jpg
8 Raptor y Terminator se encuentran en la pista.jpg
9 Lili entrega su punto contra la dupla de Heliud y Mati.jpg
10 Black Panther sale de nuevo al circuito dispuesto a subir el marcador rojo.jpg
11 Sol y Bestia pierden contra Heliud y Nataly.jpg
12 Keno hace buen dúo con Koke y entregan el cuarto punto azul.jpg
13 Los rojos no se quedan atrás y van sólo un punto abajo de los celestes.jpg
14 En la siguiente ronda el Hechicero pierde contra el Atún Pulido.jpg
15 Es match point para azules y La Bestia sale con todo la actitud.jpg
16 Los azules ganan la Batalla de los All Star.jpg
17 Llega el emocionante duelo por la Villa 360 de Exatlón All Star.jpg
Los rojos llevan varias semanas consecutivas en la casa con privilegios.jpg
19 A los azules les urge salir de la barraca metálica y vencer a sus rivales.jpg
20 Keno abre el circuito del videojuego.jpg
21 Es Heliud quien tiene mejor tiro y entrega primer punto rojo.jpg
22 Dynamom pasa en la segunda carrera.jpg
23 Lili hace un buen circuito y vence a Nataly entregando primer punto azul.jpg
24 Josué vienen determinado a acabar con los azules.jpg
25 Sol realiza tiros con la bolsa de arena en forma de pirámide.jpg
26 Red Dragon coloca el marcador 2 a 1 favor rojos.jpg
27 Koke realiza una buena carrera en el circuito del videojuego.jpg
28 Heliud da tremedo clavado y vence al Hechiero del aire.jpg
29 Mati entrega el quinto punto.jpg
30 Los rojos dominan la competencia y ganan la Villa 360 de Exatlón All Star.jpg
/
1 Inicia la Batalla de los All Star.jpg
2 Rojos ya cuentan con algunos dólares en su cuenta.jpg
3 Pero azules llevan la delantera en esta competencia en Exatlón All Star.jpg
4 La Bestia abre el circuito de Tracción Manual.jpg
5 Josué muestra una actitud positiva en el duelo.jpg
6 Súper Nova disfruta de la batalla y se lleva el primer punto en dupla con Nataly.jpg
7 Andrés sale de la rastrera antes que Mati.jpg
8 Raptor y Terminator se encuentran en la pista.jpg
9 Lili entrega su punto contra la dupla de Heliud y Mati.jpg
10 Black Panther sale de nuevo al circuito dispuesto a subir el marcador rojo.jpg
11 Sol y Bestia pierden contra Heliud y Nataly.jpg
12 Keno hace buen dúo con Koke y entregan el cuarto punto azul.jpg
13 Los rojos no se quedan atrás y van sólo un punto abajo de los celestes.jpg
14 En la siguiente ronda el Hechicero pierde contra el Atún Pulido.jpg
15 Es match point para azules y La Bestia sale con todo la actitud.jpg
16 Los azules ganan la Batalla de los All Star.jpg
17 Llega el emocionante duelo por la Villa 360 de Exatlón All Star.jpg
Los rojos llevan varias semanas consecutivas en la casa con privilegios.jpg
19 A los azules les urge salir de la barraca metálica y vencer a sus rivales.jpg
20 Keno abre el circuito del videojuego.jpg
21 Es Heliud quien tiene mejor tiro y entrega primer punto rojo.jpg
22 Dynamom pasa en la segunda carrera.jpg
23 Lili hace un buen circuito y vence a Nataly entregando primer punto azul.jpg
24 Josué vienen determinado a acabar con los azules.jpg
25 Sol realiza tiros con la bolsa de arena en forma de pirámide.jpg
26 Red Dragon coloca el marcador 2 a 1 favor rojos.jpg
27 Koke realiza una buena carrera en el circuito del videojuego.jpg
28 Heliud da tremedo clavado y vence al Hechiero del aire.jpg
29 Mati entrega el quinto punto.jpg
30 Los rojos dominan la competencia y ganan la Villa 360 de Exatlón All Star.jpg
1 Inicia la Batalla de los All Star.jpg
2 Rojos ya cuentan con algunos dólares en su cuenta.jpg
3 Pero azules llevan la delantera en esta competencia en Exatlón All Star.jpg
4 La Bestia abre el circuito de Tracción Manual.jpg
5 Josué muestra una actitud positiva en el duelo.jpg
6 Súper Nova disfruta de la batalla y se lleva el primer punto en dupla con Nataly.jpg
7 Andrés sale de la rastrera antes que Mati.jpg
8 Raptor y Terminator se encuentran en la pista.jpg
9 Lili entrega su punto contra la dupla de Heliud y Mati.jpg
10 Black Panther sale de nuevo al circuito dispuesto a subir el marcador rojo.jpg
11 Sol y Bestia pierden contra Heliud y Nataly.jpg
12 Keno hace buen dúo con Koke y entregan el cuarto punto azul.jpg
13 Los rojos no se quedan atrás y van sólo un punto abajo de los celestes.jpg
14 En la siguiente ronda el Hechicero pierde contra el Atún Pulido.jpg
15 Es match point para azules y La Bestia sale con todo la actitud.jpg
16 Los azules ganan la Batalla de los All Star.jpg
17 Llega el emocionante duelo por la Villa 360 de Exatlón All Star.jpg
Los rojos llevan varias semanas consecutivas en la casa con privilegios.jpg
19 A los azules les urge salir de la barraca metálica y vencer a sus rivales.jpg
20 Keno abre el circuito del videojuego.jpg
21 Es Heliud quien tiene mejor tiro y entrega primer punto rojo.jpg
22 Dynamom pasa en la segunda carrera.jpg
23 Lili hace un buen circuito y vence a Nataly entregando primer punto azul.jpg
24 Josué vienen determinado a acabar con los azules.jpg
25 Sol realiza tiros con la bolsa de arena en forma de pirámide.jpg
26 Red Dragon coloca el marcador 2 a 1 favor rojos.jpg
27 Koke realiza una buena carrera en el circuito del videojuego.jpg
28 Heliud da tremedo clavado y vence al Hechiero del aire.jpg
29 Mati entrega el quinto punto.jpg
30 Los rojos dominan la competencia y ganan la Villa 360 de Exatlón All Star.jpg

Contenido relacionado