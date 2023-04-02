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FOTOS | Resumen de Supervivencia Exatlón All Star 2 abril 2023.

Luego de un cardíaco duelo por la supervivencia en Exatlón All Star, fueron dos rojos y dos azules los que se fueron al duelo de eliminación y ganarse su lugar.

Por: Redacción Azteca UNO

1 La última supervivencia se pone en juego.jpg
2 Dynamom sale al circuito de Tracción Manual y gana su punto.jpg
3 Black Panther sale con t.jpg
4 Playmaker pierde en su turno contra Heliud.jpg
5 Las Mavelyn salen con todo a la pista.jpg
6 Es Sniper quien se lleva el punto.jpg
7 Veloci y Tzasna se cruzan en la pista.jpg
8 Tzasna pierde contra Andrés.jpg
9 Pato viene motivado.jpg
10 Keno no quiere quedarse atrás.jpg
11 Pato entrega el cuarto punto.jpg
12 Nataly quiere volver a repetir punto.jpg
13 Sol recupera el marcador azul.jpg
14 La máxima ganadora de Exatlón viene a derribar a su rival.jpg
15 Bestia viene con todo el power y derrota a Terminator.jpg
16 La Bestia celebra el quinto punto azul.jpg
17 Saltando los obstáculos viene Red Dragon quien entrega el séptimo punto rojo.jpg
18 La competencia se va a relevos y Bestia hace team con Evelyn.jpg
19 Black Panther sale con Mati en la última carrera.jpg
20 Sniper entrega definitivo de la supervivencia de Exatlón All Star.jpg
21 Tzasna y Lino tendrán que ir al duelo de eliminación.jpg
22 Keno y Andrés también estarán en riesgo de salir.jpg
23 Raptor sale decidido a permanecer en la competencia.jpg
24 Keno viene preparado para enfrentarse a quien sea.jpg
25 Veloci gana la primera ronda y Keno tendrá que enfrentarse a un rojo.jpg
26 Lino viene con todo a la pista.jpg
27 Tzasna quiere ganar y mandar a Lino contra un azul.jpg
28 El duelo se va a relevos y Black Panther sale con todo.jpg
29 Es Anaconda quien termina enfrentándose a Keno y se convierte en la eliminada de la noche.jpg
Con gran emotividad Tzasna se despide de Exatlón All Star.jpg
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1 La última supervivencia se pone en juego.jpg
2 Dynamom sale al circuito de Tracción Manual y gana su punto.jpg
3 Black Panther sale con t.jpg
4 Playmaker pierde en su turno contra Heliud.jpg
5 Las Mavelyn salen con todo a la pista.jpg
6 Es Sniper quien se lleva el punto.jpg
7 Veloci y Tzasna se cruzan en la pista.jpg
8 Tzasna pierde contra Andrés.jpg
9 Pato viene motivado.jpg
10 Keno no quiere quedarse atrás.jpg
11 Pato entrega el cuarto punto.jpg
12 Nataly quiere volver a repetir punto.jpg
13 Sol recupera el marcador azul.jpg
14 La máxima ganadora de Exatlón viene a derribar a su rival.jpg
15 Bestia viene con todo el power y derrota a Terminator.jpg
16 La Bestia celebra el quinto punto azul.jpg
17 Saltando los obstáculos viene Red Dragon quien entrega el séptimo punto rojo.jpg
18 La competencia se va a relevos y Bestia hace team con Evelyn.jpg
19 Black Panther sale con Mati en la última carrera.jpg
20 Sniper entrega definitivo de la supervivencia de Exatlón All Star.jpg
21 Tzasna y Lino tendrán que ir al duelo de eliminación.jpg
22 Keno y Andrés también estarán en riesgo de salir.jpg
23 Raptor sale decidido a permanecer en la competencia.jpg
24 Keno viene preparado para enfrentarse a quien sea.jpg
25 Veloci gana la primera ronda y Keno tendrá que enfrentarse a un rojo.jpg
26 Lino viene con todo a la pista.jpg
27 Tzasna quiere ganar y mandar a Lino contra un azul.jpg
28 El duelo se va a relevos y Black Panther sale con todo.jpg
29 Es Anaconda quien termina enfrentándose a Keno y se convierte en la eliminada de la noche.jpg
Con gran emotividad Tzasna se despide de Exatlón All Star.jpg
1 La última supervivencia se pone en juego.jpg
2 Dynamom sale al circuito de Tracción Manual y gana su punto.jpg
3 Black Panther sale con t.jpg
4 Playmaker pierde en su turno contra Heliud.jpg
5 Las Mavelyn salen con todo a la pista.jpg
6 Es Sniper quien se lleva el punto.jpg
7 Veloci y Tzasna se cruzan en la pista.jpg
8 Tzasna pierde contra Andrés.jpg
9 Pato viene motivado.jpg
10 Keno no quiere quedarse atrás.jpg
11 Pato entrega el cuarto punto.jpg
12 Nataly quiere volver a repetir punto.jpg
13 Sol recupera el marcador azul.jpg
14 La máxima ganadora de Exatlón viene a derribar a su rival.jpg
15 Bestia viene con todo el power y derrota a Terminator.jpg
16 La Bestia celebra el quinto punto azul.jpg
17 Saltando los obstáculos viene Red Dragon quien entrega el séptimo punto rojo.jpg
18 La competencia se va a relevos y Bestia hace team con Evelyn.jpg
19 Black Panther sale con Mati en la última carrera.jpg
20 Sniper entrega definitivo de la supervivencia de Exatlón All Star.jpg
21 Tzasna y Lino tendrán que ir al duelo de eliminación.jpg
22 Keno y Andrés también estarán en riesgo de salir.jpg
23 Raptor sale decidido a permanecer en la competencia.jpg
24 Keno viene preparado para enfrentarse a quien sea.jpg
25 Veloci gana la primera ronda y Keno tendrá que enfrentarse a un rojo.jpg
26 Lino viene con todo a la pista.jpg
27 Tzasna quiere ganar y mandar a Lino contra un azul.jpg
28 El duelo se va a relevos y Black Panther sale con todo.jpg
29 Es Anaconda quien termina enfrentándose a Keno y se convierte en la eliminada de la noche.jpg
Con gran emotividad Tzasna se despide de Exatlón All Star.jpg

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