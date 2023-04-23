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FOTOS | Resumen por supervivencia en Exatlón All Star 23 abril 2023.

Los atletas luchan por superar la serie por la supervivencia en Exatlón All Star. Finalmente llegó el duelo de eliminación y Keno dijo adiós a la competencia.

Por: Redacción Azteca UNO

1 ¡Sí México! Inicia la cuarta batalla por la supervivencia en Exatlón All Star.jpg
2 Los rojos ya llevan tres series ganadas y quieren barrer con la última.jpg
3 Esto aún no está decidido y los azules salen determinados a ganar.jpg
4 Mati sale con toda la confianza al circuito del crossfit.jpg
5 Sniper sabe que puede darle batalla a Terminator en el tiro pero es punto para Mati.jpg
6 Keno y Heliud se enfrentan en la tercera carrera.jpg
7 Playmaker pierde le punto y el marcador rojo se coloca 2 a 1.jpg
8 Triple Jumper y Dynamos salen con todo el poder a la pista.jpg
9 En la siguiente carrera Red Dragon quiere acabar con el Hechicero del Aire.jpg
10 Koke viene determinado y logra su punto.jpg
11 En su turno a Nat no se le da muy bien el tiro y pierde contra Sol.jpg
12 Andrés supera el marcador rojo entregando el cuarto punto azul.jpg
13 Más adelante Keno se recupera y sube el marcador azul.jpg
14 No es un buen día para Nataly quien pierde su tercer punto.jpg
15 Keno celebra punto azul.jpg
16 Finalmente rojos y azules se van a relevos y los celestes ganan el cuarto duelo por la supervivencia.jpg
17 Al duelo de eliminación van AKeno, Lili, Sol y Red Dragon.jpg
Millio Dolar Baby está lista para enfrentar esta intensa batalla.jpg
19 Triple Jumper y Sol se enfrentan.jpg
20 Keno gana ventaja en el circuito.jpg
21 Playmaker logra quitarle una vida a Sol.jpg
22 Lili realiza grandiosos tiros y deja con dos vidas a Keno.jpg
23 Keno termina perdiendo ante sus compañeras azules.jpg
24 Viene el turno de Josué para enfrentar esta difícil prueba.jpg
25 Red Dragon está dispuesto a dejarlo todo en el circuito.jpg
26 Durante su enfrentamiento con Josué, el atleta azul solo logra quitarle una vida a su rival.jpg
27 Aunque Keno da su mejor esfuerzo pierde su última vida.jpg
28 Rojos celebran su victoria y azules se abrazan tras la derrota y perder a Keno.jpg
29 Keno Martell se despide de la aventura de Exatlón All Star.jpg
30 Hasta siempre Playmaker.jpg
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1 ¡Sí México! Inicia la cuarta batalla por la supervivencia en Exatlón All Star.jpg
2 Los rojos ya llevan tres series ganadas y quieren barrer con la última.jpg
3 Esto aún no está decidido y los azules salen determinados a ganar.jpg
4 Mati sale con toda la confianza al circuito del crossfit.jpg
5 Sniper sabe que puede darle batalla a Terminator en el tiro pero es punto para Mati.jpg
6 Keno y Heliud se enfrentan en la tercera carrera.jpg
7 Playmaker pierde le punto y el marcador rojo se coloca 2 a 1.jpg
8 Triple Jumper y Dynamos salen con todo el poder a la pista.jpg
9 En la siguiente carrera Red Dragon quiere acabar con el Hechicero del Aire.jpg
10 Koke viene determinado y logra su punto.jpg
11 En su turno a Nat no se le da muy bien el tiro y pierde contra Sol.jpg
12 Andrés supera el marcador rojo entregando el cuarto punto azul.jpg
13 Más adelante Keno se recupera y sube el marcador azul.jpg
14 No es un buen día para Nataly quien pierde su tercer punto.jpg
15 Keno celebra punto azul.jpg
16 Finalmente rojos y azules se van a relevos y los celestes ganan el cuarto duelo por la supervivencia.jpg
17 Al duelo de eliminación van AKeno, Lili, Sol y Red Dragon.jpg
Millio Dolar Baby está lista para enfrentar esta intensa batalla.jpg
19 Triple Jumper y Sol se enfrentan.jpg
20 Keno gana ventaja en el circuito.jpg
21 Playmaker logra quitarle una vida a Sol.jpg
22 Lili realiza grandiosos tiros y deja con dos vidas a Keno.jpg
23 Keno termina perdiendo ante sus compañeras azules.jpg
24 Viene el turno de Josué para enfrentar esta difícil prueba.jpg
25 Red Dragon está dispuesto a dejarlo todo en el circuito.jpg
26 Durante su enfrentamiento con Josué, el atleta azul solo logra quitarle una vida a su rival.jpg
27 Aunque Keno da su mejor esfuerzo pierde su última vida.jpg
28 Rojos celebran su victoria y azules se abrazan tras la derrota y perder a Keno.jpg
29 Keno Martell se despide de la aventura de Exatlón All Star.jpg
30 Hasta siempre Playmaker.jpg
1 ¡Sí México! Inicia la cuarta batalla por la supervivencia en Exatlón All Star.jpg
2 Los rojos ya llevan tres series ganadas y quieren barrer con la última.jpg
3 Esto aún no está decidido y los azules salen determinados a ganar.jpg
4 Mati sale con toda la confianza al circuito del crossfit.jpg
5 Sniper sabe que puede darle batalla a Terminator en el tiro pero es punto para Mati.jpg
6 Keno y Heliud se enfrentan en la tercera carrera.jpg
7 Playmaker pierde le punto y el marcador rojo se coloca 2 a 1.jpg
8 Triple Jumper y Dynamos salen con todo el poder a la pista.jpg
9 En la siguiente carrera Red Dragon quiere acabar con el Hechicero del Aire.jpg
10 Koke viene determinado y logra su punto.jpg
11 En su turno a Nat no se le da muy bien el tiro y pierde contra Sol.jpg
12 Andrés supera el marcador rojo entregando el cuarto punto azul.jpg
13 Más adelante Keno se recupera y sube el marcador azul.jpg
14 No es un buen día para Nataly quien pierde su tercer punto.jpg
15 Keno celebra punto azul.jpg
16 Finalmente rojos y azules se van a relevos y los celestes ganan el cuarto duelo por la supervivencia.jpg
17 Al duelo de eliminación van AKeno, Lili, Sol y Red Dragon.jpg
Millio Dolar Baby está lista para enfrentar esta intensa batalla.jpg
19 Triple Jumper y Sol se enfrentan.jpg
20 Keno gana ventaja en el circuito.jpg
21 Playmaker logra quitarle una vida a Sol.jpg
22 Lili realiza grandiosos tiros y deja con dos vidas a Keno.jpg
23 Keno termina perdiendo ante sus compañeras azules.jpg
24 Viene el turno de Josué para enfrentar esta difícil prueba.jpg
25 Red Dragon está dispuesto a dejarlo todo en el circuito.jpg
26 Durante su enfrentamiento con Josué, el atleta azul solo logra quitarle una vida a su rival.jpg
27 Aunque Keno da su mejor esfuerzo pierde su última vida.jpg
28 Rojos celebran su victoria y azules se abrazan tras la derrota y perder a Keno.jpg
29 Keno Martell se despide de la aventura de Exatlón All Star.jpg
30 Hasta siempre Playmaker.jpg

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