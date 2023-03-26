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FOTOS | Resumen por supervivencia de Exatlón All Star 26 marzo 2023.

La tercera supervivencia se llevó a cabo en Exatlón All Star y los azules arrasaron. Fue Melisa Ramos quien perdió el duelo de eliminación y se despidió.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Inicia la tercera supervivencia de Exatlón All Star donde los rojos llevan dos batallas perdidas.jpg
2 Azules llevan la ventaja y quieren mandar al tecer rojo al duelo de eliminación.jpg
3 Josué y Keno salen al circuito de parkour.jpg
4 Red Dragon entreha el primer punto rojo.jpg
5 Melisa y Sol se enfrentan.jpg
6 La segunda carrera la gana Tiger.jpg
7 La Bestia sale con toda la potencia y entrega el primer punto azul.jpg
8 La última sale contra Tzasna y es punto azul.jpg
9 Black Panther derriba al Hechicero del aire y suber le marcador rojo.jpg
10 Mavelyn salen al circuito y Sniper domina con su tiro de poder.jpg
11 A Velociraptor se le dificulta tirar los ciloindros con las empandas.jpg
12 El rey de las remontadas conecta y le gana a su rival azul.jpg
13 Los tiros de poder de Dynamom son mejores y le gana a Lili.jpg
14 El sexto punto se lo lleva Mati contra Keno.jpg
15 Los azules les van pisando los talones a los escarlatas en marcador.jpg
16 Koke celebra con una gran pirueta el empate del marcador siete a siete.jpg
17 La competencia se va a relevos y Heliud sale dispuesto a ganar.jpg
18 Los azules arrasan y ganan la tercera supervivencia de Exatlón All Star.jpg
19 El deshuesadero es el escenario para el duelo de eliminación entre rojos.jpg
21 Lino, Tzasna y Melisa son los sentenciados y deben saler a ganarse su lugar en Exatlón All Star.jpg
20 Lino tiene un buen tiro de poder.
22 Cada atleta cuenta con 5 vidas. Tzasna pierde contra Lino y le quedan cuatro.jpg
23 A Tiger se le dificulta el tiro y también pierde contra Lino quedándose con tres vidas.jpg
24 A lo largo de la competencia Tzasna se queda con dos vidas.jpg
Melisa da su mejor esfuerzo pero no logra vencer en la línea de tiro.
26 Torbellino tiene un buen desempeño en la competencia y al final solo Tiger logra quitarle una vida.jpg
27 Melisa no tiene margen de error, pero termina perdiendo su última vida contra Tzasna.jpg
28 Tiger se convierte en la eliminada de Exatlón All Star.jpg
29 Meli se despide orgullosa y feliz de sus compañeros.jpg
Así es como Meli se despide y regresa a casa. ¡Hasta siempre!.jpg
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1 Inicia la tercera supervivencia de Exatlón All Star donde los rojos llevan dos batallas perdidas.jpg
2 Azules llevan la ventaja y quieren mandar al tecer rojo al duelo de eliminación.jpg
3 Josué y Keno salen al circuito de parkour.jpg
4 Red Dragon entreha el primer punto rojo.jpg
5 Melisa y Sol se enfrentan.jpg
6 La segunda carrera la gana Tiger.jpg
7 La Bestia sale con toda la potencia y entrega el primer punto azul.jpg
8 La última sale contra Tzasna y es punto azul.jpg
9 Black Panther derriba al Hechicero del aire y suber le marcador rojo.jpg
10 Mavelyn salen al circuito y Sniper domina con su tiro de poder.jpg
11 A Velociraptor se le dificulta tirar los ciloindros con las empandas.jpg
12 El rey de las remontadas conecta y le gana a su rival azul.jpg
13 Los tiros de poder de Dynamom son mejores y le gana a Lili.jpg
14 El sexto punto se lo lleva Mati contra Keno.jpg
15 Los azules les van pisando los talones a los escarlatas en marcador.jpg
16 Koke celebra con una gran pirueta el empate del marcador siete a siete.jpg
17 La competencia se va a relevos y Heliud sale dispuesto a ganar.jpg
18 Los azules arrasan y ganan la tercera supervivencia de Exatlón All Star.jpg
19 El deshuesadero es el escenario para el duelo de eliminación entre rojos.jpg
21 Lino, Tzasna y Melisa son los sentenciados y deben saler a ganarse su lugar en Exatlón All Star.jpg
20 Lino tiene un buen tiro de poder.
22 Cada atleta cuenta con 5 vidas. Tzasna pierde contra Lino y le quedan cuatro.jpg
23 A Tiger se le dificulta el tiro y también pierde contra Lino quedándose con tres vidas.jpg
24 A lo largo de la competencia Tzasna se queda con dos vidas.jpg
Melisa da su mejor esfuerzo pero no logra vencer en la línea de tiro.
26 Torbellino tiene un buen desempeño en la competencia y al final solo Tiger logra quitarle una vida.jpg
27 Melisa no tiene margen de error, pero termina perdiendo su última vida contra Tzasna.jpg
28 Tiger se convierte en la eliminada de Exatlón All Star.jpg
29 Meli se despide orgullosa y feliz de sus compañeros.jpg
Así es como Meli se despide y regresa a casa. ¡Hasta siempre!.jpg
1 Inicia la tercera supervivencia de Exatlón All Star donde los rojos llevan dos batallas perdidas.jpg
2 Azules llevan la ventaja y quieren mandar al tecer rojo al duelo de eliminación.jpg
3 Josué y Keno salen al circuito de parkour.jpg
4 Red Dragon entreha el primer punto rojo.jpg
5 Melisa y Sol se enfrentan.jpg
6 La segunda carrera la gana Tiger.jpg
7 La Bestia sale con toda la potencia y entrega el primer punto azul.jpg
8 La última sale contra Tzasna y es punto azul.jpg
9 Black Panther derriba al Hechicero del aire y suber le marcador rojo.jpg
10 Mavelyn salen al circuito y Sniper domina con su tiro de poder.jpg
11 A Velociraptor se le dificulta tirar los ciloindros con las empandas.jpg
12 El rey de las remontadas conecta y le gana a su rival azul.jpg
13 Los tiros de poder de Dynamom son mejores y le gana a Lili.jpg
14 El sexto punto se lo lleva Mati contra Keno.jpg
15 Los azules les van pisando los talones a los escarlatas en marcador.jpg
16 Koke celebra con una gran pirueta el empate del marcador siete a siete.jpg
17 La competencia se va a relevos y Heliud sale dispuesto a ganar.jpg
18 Los azules arrasan y ganan la tercera supervivencia de Exatlón All Star.jpg
19 El deshuesadero es el escenario para el duelo de eliminación entre rojos.jpg
21 Lino, Tzasna y Melisa son los sentenciados y deben saler a ganarse su lugar en Exatlón All Star.jpg
20 Lino tiene un buen tiro de poder.
22 Cada atleta cuenta con 5 vidas. Tzasna pierde contra Lino y le quedan cuatro.jpg
23 A Tiger se le dificulta el tiro y también pierde contra Lino quedándose con tres vidas.jpg
24 A lo largo de la competencia Tzasna se queda con dos vidas.jpg
Melisa da su mejor esfuerzo pero no logra vencer en la línea de tiro.
26 Torbellino tiene un buen desempeño en la competencia y al final solo Tiger logra quitarle una vida.jpg
27 Melisa no tiene margen de error, pero termina perdiendo su última vida contra Tzasna.jpg
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Así es como Meli se despide y regresa a casa. ¡Hasta siempre!.jpg

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