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FOTOS | Resumen por supervivencia de Exatlón All Star 29 marzo 2023.

Los atletas se enfrentaron al primer capítulo por la supervivencia. La primera y segunda serie se empató y al final los azules vencieron en Exatlón All Star.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Rosique anuncia una jornada por la mega supervivencia de Exatlón All Star.jpg
2 Azules ya arrasaron la jornada pasada y quieren volver a ganar.jpg
3 Rojos están dispuestos a darlo todo por enviar a azules a eliminación.jpg
4 Lino abre el circuito del Tobogán y pierde contra Koke.jpg
5 Sol sale con todo luego de lanzarse a la alberca.jpg
6 Nataly sale con toda la potencia gana la segunda carrera contra Sol.jpg
7 Capitán Araujo se muestra motivado en la competencia.jpg
8 Keno realiza un buen circuito y entrega su punto.jpg
9 Mati demuestra su poder en la pista y entrega el segundo punto rojo.jpg
10 Tzasna necesita subir su rendimiento en la competencia.jpg
11 Durante su carrera Triple Jumper tuvo un percance al salir de la alberca, pero al final logró seguir adelante.jpg
12 Más adelante Bestia sube el marcador azul a seis puntos.jpg
13 Mati se acerca a los azules entregando el quinto punto rojo.jpg
14 Sol entrega punto y azules ganan la primera mini serie por la supervivencia de Exatlón All Star.jpg
15 Durante la competencia Andrés intenta tiras hacia atrás con la jabalina pero no logra anotar.jpg
16 Es Lino quien se lleva el punto en la segunda mini serie por la supervivencia.jpg
17 Para Tzasna no es su día y no logra dar puntos a su equipo.jpg
18 Sol celebra su segundo punto en la serie.jpg
19 A Keno se le dificulta el tiro y Lino es quien entrega el sexto punto rojo.jpg
20 Del tobogán sale Capitán Araujo dispuesto a entregar punto.jpg
21 Lili hace su mejor esfuerzo con la jabalina en la línea de tiro.jpg
22 Pato se recupera en la segunda serie y entrega el punto ganador.jpg
23 La serie por la supervivencia se empata y llega el tercer enfrentamiento.jpg
24 Sniper vence a Nataly luego de que Heliud venciera a Bestia.jpg
25 Súper Nova sale a vencer en la pista.jpg
26 El hechicero hace su magia y vence a Red Dragon.jpg
27 La situación se empata luego de que Sol no logre vencer a Mati.jpg
28 El duelo se va a relevos y Black Panther sale con todo.jpg
29 Koke lo vuelve a hacer y se lleva la victoria.jpg
Azules ganan el primer capítulo por la supervivencia.jpg
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1 Rosique anuncia una jornada por la mega supervivencia de Exatlón All Star.jpg
2 Azules ya arrasaron la jornada pasada y quieren volver a ganar.jpg
3 Rojos están dispuestos a darlo todo por enviar a azules a eliminación.jpg
4 Lino abre el circuito del Tobogán y pierde contra Koke.jpg
5 Sol sale con todo luego de lanzarse a la alberca.jpg
6 Nataly sale con toda la potencia gana la segunda carrera contra Sol.jpg
7 Capitán Araujo se muestra motivado en la competencia.jpg
8 Keno realiza un buen circuito y entrega su punto.jpg
9 Mati demuestra su poder en la pista y entrega el segundo punto rojo.jpg
10 Tzasna necesita subir su rendimiento en la competencia.jpg
11 Durante su carrera Triple Jumper tuvo un percance al salir de la alberca, pero al final logró seguir adelante.jpg
12 Más adelante Bestia sube el marcador azul a seis puntos.jpg
13 Mati se acerca a los azules entregando el quinto punto rojo.jpg
14 Sol entrega punto y azules ganan la primera mini serie por la supervivencia de Exatlón All Star.jpg
15 Durante la competencia Andrés intenta tiras hacia atrás con la jabalina pero no logra anotar.jpg
16 Es Lino quien se lleva el punto en la segunda mini serie por la supervivencia.jpg
17 Para Tzasna no es su día y no logra dar puntos a su equipo.jpg
18 Sol celebra su segundo punto en la serie.jpg
19 A Keno se le dificulta el tiro y Lino es quien entrega el sexto punto rojo.jpg
20 Del tobogán sale Capitán Araujo dispuesto a entregar punto.jpg
21 Lili hace su mejor esfuerzo con la jabalina en la línea de tiro.jpg
22 Pato se recupera en la segunda serie y entrega el punto ganador.jpg
23 La serie por la supervivencia se empata y llega el tercer enfrentamiento.jpg
24 Sniper vence a Nataly luego de que Heliud venciera a Bestia.jpg
25 Súper Nova sale a vencer en la pista.jpg
26 El hechicero hace su magia y vence a Red Dragon.jpg
27 La situación se empata luego de que Sol no logre vencer a Mati.jpg
28 El duelo se va a relevos y Black Panther sale con todo.jpg
29 Koke lo vuelve a hacer y se lleva la victoria.jpg
Azules ganan el primer capítulo por la supervivencia.jpg
1 Rosique anuncia una jornada por la mega supervivencia de Exatlón All Star.jpg
2 Azules ya arrasaron la jornada pasada y quieren volver a ganar.jpg
3 Rojos están dispuestos a darlo todo por enviar a azules a eliminación.jpg
4 Lino abre el circuito del Tobogán y pierde contra Koke.jpg
5 Sol sale con todo luego de lanzarse a la alberca.jpg
6 Nataly sale con toda la potencia gana la segunda carrera contra Sol.jpg
7 Capitán Araujo se muestra motivado en la competencia.jpg
8 Keno realiza un buen circuito y entrega su punto.jpg
9 Mati demuestra su poder en la pista y entrega el segundo punto rojo.jpg
10 Tzasna necesita subir su rendimiento en la competencia.jpg
11 Durante su carrera Triple Jumper tuvo un percance al salir de la alberca, pero al final logró seguir adelante.jpg
12 Más adelante Bestia sube el marcador azul a seis puntos.jpg
13 Mati se acerca a los azules entregando el quinto punto rojo.jpg
14 Sol entrega punto y azules ganan la primera mini serie por la supervivencia de Exatlón All Star.jpg
15 Durante la competencia Andrés intenta tiras hacia atrás con la jabalina pero no logra anotar.jpg
16 Es Lino quien se lleva el punto en la segunda mini serie por la supervivencia.jpg
17 Para Tzasna no es su día y no logra dar puntos a su equipo.jpg
18 Sol celebra su segundo punto en la serie.jpg
19 A Keno se le dificulta el tiro y Lino es quien entrega el sexto punto rojo.jpg
20 Del tobogán sale Capitán Araujo dispuesto a entregar punto.jpg
21 Lili hace su mejor esfuerzo con la jabalina en la línea de tiro.jpg
22 Pato se recupera en la segunda serie y entrega el punto ganador.jpg
23 La serie por la supervivencia se empata y llega el tercer enfrentamiento.jpg
24 Sniper vence a Nataly luego de que Heliud venciera a Bestia.jpg
25 Súper Nova sale a vencer en la pista.jpg
26 El hechicero hace su magia y vence a Red Dragon.jpg
27 La situación se empata luego de que Sol no logre vencer a Mati.jpg
28 El duelo se va a relevos y Black Panther sale con todo.jpg
29 Koke lo vuelve a hacer y se lleva la victoria.jpg
Azules ganan el primer capítulo por la supervivencia.jpg

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