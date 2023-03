Exatlón All Star: Heliud envía polémico mensaje a Andrés que afianza su rivalidad.

Los ánimos en el Exatlón All Star se han calentado gracias a la rivalidad que surgió entre Andrés Fierro y Heliud Pulido, quienes se hicieron de palabras durante uno de los circuitos, mucho de esto por la tensión y competitividad.

Acalorado enfrentamiento por los exapoints de Exatlón All Star.

¿Qué pasó entre Andrés y Heliud?

Esta semana comenzó a tambor batiente, pues durante el primer juego las cosas se salieron de control en la Arena. Andrés Fierro y Heliud Pulido tuvieron un fuerte enfrentamiento que afortunadamente no pasó a mayores gracias a la intervención de Pato y Koke.

Heliud Pulido y Andrés Fierro se calentaron durante uno de los circuitos, ya que Pato y ‘Velociraptor’ se encontraban disputándose el balón, pero de pronto apareció ‘Black Panther’ y tomó de forma brusca a Fierro, quien se molestó y le dio un balonazo en la espalda cuando ya había terminado la jugada.

¿Los rojos arremetieron contra Andrés Fierro? Tras el conflicto, la actitud de Andrés Fierro no fue la mejor, por lo que los integrantes del equipo rojo arremetieron contra el campeón de la última temporada del Exatlón México.

“Realmente hubo roces donde no tenían que existir. A mí me pueden hacer lo que quieran, me pueden empujar, me pueden aventar, lo que sea, pero si se llegan a meter con alguien de mi equipo; desgraciadamente, entra ese instinto, creo que un instinto protector. Fue una entrada para decirle ‘Si tú lo vas a hacer, nosotros también lo podemos hacer’. También hay presencia roja, también somos fuertes y también tenemos carácter y era lo que yo quería que sintiera”, dijeron los rojos.

¿Qué dijo Heliud Pulido sobre su rivalidad con Andrés?

‘Black Panther’ está consciente de la rivalidad que se acaba de desatar en el Exatlón All Star, por ello, decidió cambiar de look pues asegura que su nuevo corte le brindará una mayor fuerza. Así mismo, Pulido destacó lo hecho por Andrés, quien dio cuenta de Fogel en el duelo de eliminación.

“Yo quiero enfrentarme contra un ‘Velociraptor’ certero, porque sería alguien difícil de derrotar. Ya quiero que empiece ahora sí la verdadera aventura del All Star, esa rivalidad, esos tiros que no puedes fallar y si fallas se acaba”, sentenció.

¿Cuándo y dónde ver el Exatlón All Star?

No te lo pierdas de lunes a viernes a las 20:30 horas y los domingos de eliminación en punto de las 20 horas, a través de nuestra señal de Azteca UNO y descubre si crecerá la rivalidad entre Heliud y Andrés.