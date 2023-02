Exatlón All Star: Liliana y Andrés se dan su primer beso, así reaccionaron todos.

Cupido anda suelto en el Exatlón All Star, pues volvió a hacer de las suyas y en esta ocasión flechó a Liliana y Andrés, quienes se habían dejado ver muy juntitos, lo que desató infinidad de rumores, mismos que han quedado confirmados. Los tórtolos ya sellaron su noviazgo con su primer beso.

Andrés y Liliana se dan su primer beso en Exatlón All Star.

¿Andres y Liliana ya son novios? Al igual que en otras temporadas de la competencia más colosal de la historia, ya tenemos a nuestra primera pareja en las playas de República Dominicana y curiosamente son los actuales campeones del reality deportivo, Andrés y Liliana.

Te puede interesar: Exatlón All Star: Así anunciaron Liliana y Andrés que son novios. (VIDEO)

La pareja formó una gran amistad a lo largo de la pasada temporada, por ello, han decidido llevar su amistad más allá.

“Yo no hubiera llegado, si no hubiera tenido tu apoyo, te quería decir que gracias. Es lo que te quiero decir. Ahora que estuvo Laura, ya vez que yo tenía mil dudas de saber todo lo que estaba pasando allá afuera y la neta no voy a bloquear lo que estoy sintiendo, lo que estoy permitiéndome sentir… Otra historia hubiera sido, si yo me bloqueaba todo lo que he podido sentir por ti”, dijo Liliana.

Posteriormente, Andrés reveló que por eso no había tenido el atrevimiento de acercarse a ella con otras intenciones. “Ya hay puntos claros de las dos partes… Yo creo que podemos llegar muy lejos juntos aquí y allá afuera también, obviamente. Creo que podemos hacer muchas cosas juntos. Me gustaría que sigamos juntos de la mano en esta nueva historia que se llama All Star”.

También te puede interesar: Exatlón All Star 2023 en vivo: Sigue el juego por las medallas.

Posteriormente, ambos se fundieron en un gran abrazo y se dieron su primer beso al interior de la competencia más colosal de la historia; sin embargo, nadie se percató de esta situación ya que sus compañeros de equipo se encontraban durmiendo.

¿Cómo reaccionaron los azules?

Durante el desayuno y una vez que la pareja oficializó su relación, Andrés se acercó al lugar donde estaba Liliana, quien lo abrazó y le dio algunos besos en la mejilla. A un costado se encontraban Sol y David Juárez, quienes no sabían lo que estaba pasando entre ambos, pues su mirada lo dijo todo.

Te puede interesar: Exatlón All Star: Así expresó Liliana su amor por Andrés. (VIDEO)

Todo parece indicar que la pareja desea llevar poco a poco su relación, por lo que habrá que esperar a que la oficialicen ante sus compañeros de equipo, ya que en ningún momento se besaron ni dijeron nada al respecto.

¿Cuándo y dónde ver el Exatlón All Star?

No te lo pierdas de lunes a viernes a las 20:30 horas y los domingos de eliminación en punto de las 20 horas, a través de nuestra señal de Azteca UNO y descubre si Liliana y Andrés gritarán su amor a los cuatro vientos.