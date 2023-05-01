Exatlón All Star: Liliana es eliminada y Andrés rompe en llanto.

Luego de una semana llena de muchas complicaciones para los azules dentro de las playas de Exatlón All Star, Liliana terminó siendo la eliminada del reality deportivo más demandante de la televisión mexicana.

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Los azules tenían el temor de llegar a un Duelo de Eliminación, donde Liliana tuviera que defender su lugar en Exatlón All Star, pero las cosas fueron inevitables para ellos y su compañera tuvo que dejar la competencia.

¿Cómo fue la eliminación de Liliana?

Con un solo triunfo en los Duelos por la Supervivencia, Koke y Andrés tuvieron que ir a un primer enfrentamiento por ser los menos votados del equipo, mientras que Liliana lo hizo por el peor rendimiento.

Tras medirse contra sus compañeros, Liliana tuvo que enfrentar su destino final contra Heliud Pulido, quien tenía una vida más que ella. Sin embargo, la atleta azul lo entregó todo hasta el final, pero no pudo hacer nada contra el campeón de la tercera temporada.

¿Cómo fue la despedida de Andrés y Liliana?

Todavía no terminaba el Duelo por la Eliminación, cuando Andrés rompió en llanto y corrió para abrazar a su amada, quien estaba viviendo sus últimos momentos dentro de las playas de Exatlón All Star.

Antes de irse, Liliana le dedicó unas hermosas palabras a Andrés, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar a su novia.

Encontré una fortaleza que no sabía que iba a encontrar aquí, que tampoco estaba planeada, pero, me enamoré Rosique. Me enamoré aquí y me encontré a una persona que fue clave para mí, para llegar a ese campeonato…

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