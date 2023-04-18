“Es un mal perdedor”: Lino habla de la actitud de Andrés en Exatlón All Star.

El Exatlón All Star ha comenzado a entrar en su etapa más seria pues la recta final está a la vuelta de la esquina y ninguno de los once participantes quiere quedarse sin la oportunidad de convertirse en el nuevo monarca de esta edición. Uno de los atletas que ya no podrá pelear por ese cetro es Lino Muñoz, quien salió eliminado el pasado domingo y dejó al equipo rojo en una marcada inferioridad numérica.

¿Quién es Lino Muñoz?

Lino Muñoz Mandujano es un jugador mexicano de bádminton, nació el 8 de febrero de 1991, debutó a nivel internacional en el año 2008 y en 2016 clasificó a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro Brasil, convirtiéndose en el primer mexicano de la historia en participar en este evento en la rama varonil.

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Lino es doble medallista de bronce en Juegos Panamericanos y 5 veces campeón nacional. En 2021 acumuló 321 victorias en su carrera y es considerado uno de los exponentes más exitosos en la historia del Badminton en México.

Lino Muñoz participó por primera vez en la segunda temporada del Exatlón México y llegó como reemplazo de Dragon Lee. Desde su llegada se volvió uno de los rivales más fuertes, pero tuvo una salida polémica tras enfrentarse a Pato Araujo en el Duelo de Eliminación.

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¿Cómo fue perder ante Andrés Fierro? Lino Muñoz se enfrentó a Andrés Fierro en el Duelo de Eliminación del pasado domingo en donde ‘Velociraptor’ terminó llevándose la victoria y decretó la salida de “Two Time Olimpian”, quien tuvo que despedirse de la competencia más colosal de la historia.

¿Andrés es un mal perdedor?

En De lo que UNO se entera, Lino Muñoz habló sobre su experiencia y salida del Exatlón All Star, pero un tema que no pudo faltar fue el de Andrés Fierro, quien no es del agrado de muchos de los atletas rojos que han sido eliminados.

En ese sentido, el atleta concuerda con la opinión de sus demás compañeros y aseguró que aunque tiene una buena relación con Andrés, ‘Velociraptor’ es un “mal perdedor porque siempre que se enfrentaba contra quien sea y perdía, decía ‘pasó algo en el circuito, hay que repetir la carrera o pasó esto y pasó aquello’”.

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Lino aseveró que esta actitud llegó a cansar a las personas de producción, quienes aseguraron que siempre que ‘Velociraptor’ ganaba no había problema, pero cuando perdía siempre ponía algún pero.

Lino Muñoz aseveró que Andrés es un superdotado porque hace parkour y eso es algo que le beneficia mucho a los atletas del Exatlón All Star.