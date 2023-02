Exatlón All Star: Marysol Cortés critica el romance de Liliana y Andrés.

El Exatlón All Star recién inició; sin embargo, su arranque ha sido trepidante, de ahí que el equipo azul se las esté viendo negras ante los rojos, pues ha visto partir a dos de sus atletas, Dan Noyola y Natali, lo que los deja en clara desventaja numérica.

Atletas se enfrentaron con todo por los Exapoints en Exatlón All Star.

A pesar de esto, el romance sigue presente en la competencia más colosal de la historia, ya que Andrés Fierro y Liliana Hernández confirmaron hace días su noviazgo; no obstante, esto ya comenzó a generar controversia y polémica en el resto de sus compañeros del equipo azul.

¿Cómo surgió el romance entre Liliana y Andrés?

Los actuales campeones de la sexta temporada del Exatlón México, Liliana y Andrés, abrieron su corazón y expresaron lo que sentían el uno por el otro, al final, Cupido hizo de las suyas y ambos confirmaron su noviazgo tras fundirse en un fuerte y emotivo abrazo y darse su primer beso.

El hecho se dio después de que la anterior relación de ‘Triple Jumper’ llegara a su fin, ya que su exnovio decidió terminar con ella a través de un video que publicó en sus redes sociales y donde le deseó lo mejor en esta nueva aventura.

¿Marysol Cortés no está de acuerdo con su romance? Marysol Cortés parece no estar muy de acuerdo con el surgimiento de esta nueva parejita al interior del reality deportivo más demandante de la historia, pues lanzó un dardo envenenado que generó gran controversia en redes sociales.

Luego de observar la convivencia entre Andrés y Liliana, Marysol Cortés expresó su extrañeza por el hecho de que estén juntos pues considera que son muy diferentes el uno del otro.

“¿Soy yo o son muy diferentes? Yo siento que son muy diferentes. Siento que lo que los unió fue el Exatlón… Hacen cosas totalmente diferentes”, sentenció la boxeadora y aseguró que la nueva pareja no tiene nada en común.

“Tú haces parkour. Tú haces triple salto. Tú meditas. Me di cuenta ayer por cómo están vestidos”, añadió Cortés, pero la respuesta de Liliana vino casi de forma inmediata y aseguró que las diferencias de las que ella habla son meramente superficiales, ya que en temas personales son mucho más afines de lo que todos creen.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Luego del comentario de Marysol Cortes, los fans del Exatlón All Star no dudaron en dar su punto de vista y aseguraron que no debería meterse pues Andrés y Liliana son libres de hacer lo que quieran.

¿Cuándo y dónde ver el Exatlón All Star?

No te lo pierdas de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas y los domingos de eliminación a las 20 horas, a través de nuestra señal de Azteca UNO y descubre si Marysol seguirá estando en contra del romance entre Liliana y Andrés.