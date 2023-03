Exatlón All Star: Pato Araujo se burla de La Bestia.

El cierre de semana ha llegado al Exatlón All Star, por ello, la tensión se ha hecho presente al interior de la competencia más colosal de la historia, pues ninguno de los atletas quiere llegar al Duelo de Eliminación.

Programa 9 marzo 2023 | Serie por supervivencia Exatlón All Star.

La rivalidad es muy fuerte al interior del reality deportivo, ya que rojos y azules están dando lo mejor de sí para sumar puntos y mantenerse con vida en las playas de República Dominicana, por lo que la estrategia es fundamental a estas alturas de la competencia.

¿Qué equipo ganó el Juego por la Supervivencia?

Después de dos semanas para el olvido, el equipo rojo ha logrado recomponer el rumbo en esta quinta semana, pues recuperaron la Villa 360 y ganaron la Batalla Colosal, pero eso no es todo, también lograron quedarse con el Juego por la Supervivencia tras imponerse a los azules en la carrera de revelos.

¡𝐑𝐨𝐣𝐨𝐬 arrasaron en la carrera de relevos y ganaron el primer enfrentamiento por 𝑳𝒂 𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒗𝒊𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂! ✨🟥🔴🟥✨#PorSupervivencia pic.twitter.com/JzMlZVq78W — Exatlón México (@ExatlonMx) March 10, 2023

¿Pato Araujo se burló de ‘La Bestia´?

Pato Araujo, campeón de la cuarta temporada del Exatlón, destacó la pésima estrategia del equipo azul y sobre todo de David Juárez, mejor conocido como ‘La Bestia’, quien regresó a la competencia más colosal de la historia para demostrar de qué está hecho; sin embargo, su desempeño no ha sido el mejor en estas primeras semanas.

Araujo tomó con gracia la extraña actitud de su rival, quien se mostró confundido a la hora de llegar a la zona de tiro: “Me estaba siguiendo de un lado a otro para ver a dónde tiraba”. Sin embargo, Pato no fue al único que le causó gracia la confusión de ‘La Bestia’, ya que los azules también tomaron con humor lo sucedido.

¿’La Bestia’ tuvo una conducta antideportiva?

No es la primera vez que David Juárez es señalado por sus actitudes, hace unos días Tzasna arremetió contra él por patear de forma antideportiva el balón de Heliud Pulido: “No sé si fue intencional o no, pero se me hizo bastante antideportiva (su conducta). Es triste que no sepan perder”.