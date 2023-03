Exatlón All Star EN VIVO: Los azules ganaron la Triple Ventaja.

Estamos viviendo un momento clave dentro de las playas más demandantes de la televisión mexicana, donde los atletas que se mantienen en Exatlón All Star tienen el reto de encontrar la mejor estrategia para poder sobrevivir una semana más en el reality deportivo.

Programa 7 marzo 2023 | Por la Batalla Colosal de Exatlón All Star.

Hasta el momento, la quinta semana ha sido bastante buena para los rojos, quienes habían tenido dos ciclos muy malos en donde tuvieron pocos triunfos y perdieron a dos atletas fundamentales para ellos, por ese motivo han cambiado la energía y han comenzado a ganar.

Sin duda, uno de los retos más importantes era ganar la Villa 360 de Exatlón, luego de lograr ese objetivo han seguido avanzando y quieren ganar la Triple Ventaja esta noche.

¿Quién gana la Triple Ventaja de Exatlón All Star?

Los azules quieren mantener el buen ritmo que habían tenido las últimas dos semanas, por lo que ahora es clave para ellos ganar la Triple Ventaja, ya que no quieren que ninguno de sus integrantes tenga que definir su destino en Exatlón All Star en el Duelo de Eliminación del próximo domingo.

No obstante, los rojos saben que para evitar tener en riesgo a uno de sus atletas, ganar este juego es muy importante para ellos, por lo que va a ser una competencia muy cerrada en cada uno de los puntos.

Los azules se quedaron con la victoria en el Juego de la Triple Ventaja, situación que puede ser clave para poder definir al equipo que se va a mantener unido una semana más dentro de las playa de Exatlón All Star.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón All Star?

Los millones de fans de Exatlón All Star no pueden dejar de seguir la competencia esta noche, por lo que la cita es por la señal de Azteca UNO en punto de las 20:30 horas. No olvides los domingos de eliminación a las 20 horas.