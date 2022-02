Exatlón: Ana Lago reacciona furiosa a quejas de Duggan. (VIDEO)

En el capítulo de este viernes en Exatlón: All Star, Ana Lago enfureció ante las quejas de Ximena Duggan y ambas protagonizaron una fuerte discusión en nuestro reality show más demandante.

Esta noche, Ximena Duggan y Ana Lago tuvieron algunas diferencias cuando la baterista se desahogó e hizo un reclamo gritando ante sus compañeros azules.

Ana Lago se dio cuenta de lo anterior, así que se lo comunicó a sus compañeros rojos, a lo que Zudikey también reaccionó con bastante descontento y defendiendo a los rojos.

Más adelante, la gimnasta dejó claro que están en una competencia con reglas que se tienen que acatar.

Rosique da la palabra a Ana Lago y Ximena Duggan

Antonio Rosique dio la oportunidad a las atletas de defenderse respecto a si Ana podía o no apoyar a sus compañeros sin estar compitiendo en ese momento en el circuito.

“Para empezar, quiero Ana que sepas que no es nada contigo, de hecho te felicito, lo hiciste increíble y no podía entrar mi aro, pero en serio no es contigo, eso no lo hubiera peleado si ganaba, además creo que los rojos también estarían peleando por eso...”, explicó Duggan.

“Creo que a veces las decisiones no es tanto de equipo, a veces las decisiones vienen de más allá y justo en la segunda ronda la verdad no iba a pasar, era la única opcion que quedaba, me dijeron: '¿Jalas?’ y dije: ‘Va’, no había probado tiro, no había probado nada y dije me la rifo”, aseguró por su parte la gimnasta.

