Exatlón: Ana habla de lo que le molesta de Mati y esta le responde. (VIDEO)

Luego de una semana difícil por los resultados cosechados como equipo, los rojos vivieron también una división tras la diferencia que tuvieron Ana Lago y Mati Álvarez en Exatlón: All Star.

Discusión entre Mati Álvarez y Ana Lago en ceremonia Exatlón.

Y es que en la segunda Batalla por la Supervivencia, ambas atletas mostraron su descontento ante la estrategia empleada que tenía como objetivo vencer a los azules.

Después de la discusión que incluso hizo llorar a la gimnasta, esta reveló lo que no le gustó de su compañera, pues a su juicio solo está viendo su porcentaje individual para evitar a cualquier costa ir a la pugna máxima.

“No estoy insinuando que Mati está cuidando su porcentaje, pero lo que se ve no se pregunta. Es lo que se aprecia de fuera, eso lo notamos todos. No quería pasar por el tiro, pero todos vimos que se le acomodó, ganó el punto”, expresó.

“No es que me importe, pero sí es raro y medio feo porque siempre soy yo la que se sacrifica. Ya han sido bastantes juegos en lo que es así y obviamente me frustra”, agregó Ave Fénix.

¿Qué respondió Mati a la versión de Ana?

Con un semblante más serio, Golden Champion en primera instancia indicó que “no quería estar con ellos (equipo rojo), se han hecho grupitos, por eso preferí estar sola”.

“Toda la temporada es lo mismo de no quiero pasar, ya no estoy harta de eso. Siempre paso, de vez en cuando no paso cuando no se me da el tiro, pero ya juzgan”, añadió sobre lo que dijo Ana sobre que cuida su porcentaje en la competencia.

